Tania mide 1,70, es de complexión delgada, tiene pelo rubio, ojos marrones y se suele recoger el cabello con un moño.

Día de las Personas Desaparecidas: Interior prioriza la atención a las familias para gestionar el duelo

Compartir







Desde el pasado lunes 1 de septiembre permanece desaparecida de su hogar Tania M. C., una mujer de 49 años residente en Barcelona. Según la información de SOS Desaparecidos, Tania fue vista por última vez en la capital catalana y su familia ya ha presentado una denuncia para lograr su localización.

Según esta asociación, Tania mide 1,70, es de complexión delgada, tiene pelo rubio, ojos marrones y se suele recoger el cabello con un moño.

Fuentes policiales han confirmado que se ha interpuesto denuncia y que se han iniciado las pesquisas para saber dónde puede estar esta mujer.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu correo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.