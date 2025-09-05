Logo de InformativosInformativos
Una paciente psiquiátrica se suicida en un hospital de Barcelona tras esperar más de 48 horas una cama

BarcelonaUna paciente que sufría un trastorno psiquiátrico grave se quitó la vida en un 'box' de las Urgencias del Hospital Universitari de Terrassa (Barcelona) el pasado viernes 22 de agosto, han informado fuentes del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

Este suceso, que ha avanzado El Periódico, está actualmente “en fase de análisis” por parte del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, han resaltado fuentes del CST, el consorcio que gestiona este hospital del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Según El Periódico, la paciente llevaba más de 48 horas en las urgencias del hospital esperando una cama para ser ingresada en la planta de Psiquiatría. 

