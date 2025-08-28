José Iván pudo sufrir un brote psicótico antes de quitarse la vida en su casa de Agost, Alicante
El joven llevaba casi 36 horas atrincherado en su domicilio de Agost negociando con las autoridades
Muere el joven atrincherado durante 35 horas en su vivienda de Agost tras suicidarse con un arma
AlicanteEl joven de 25 años que llevaba casi 36 horas atrincherado en su domicilio de Agost (Alicante) se ha suicidado poco después de las 13 horas con una de las escopetas de caza que tenía, sin que haya habido intercambio de disparos con la Guardia Civil ni otros heridos. José Iván pudo haber sufrido un brote psicótico antes de quitarse la vida, como cuenta Mar Magro en el vídeo.
Al escuchar la detonación, los agentes han entrado al domicilio y han comprobado que el joven se había quitado la vida, mientras que los familiares, que desde la madrugada de este miércoles han participado en la negociación para que se entregara, gritaban "un médico, un médico".
El domicilio del fallecido, situado en la calle Fermín Sánchez, ha contado con un fuerte dispositivo de seguridad desde el comienzo del atrincheramiento, donde el joven contaba con varias escopetas por la afición a la caza de la familia.
Triste desenlace final
Visiblemente triste por el desenlace final, el alcalde de Agost, Juanjo Castelló, ha deseado a la familia "lo mejor en nombre de todo el pueblo" y ha pedido a los medios de comunicación "tranquilidad" para ayudar a los allegados del fallecido "a que pase un poco todo esto".
Ha comentado que confiaba en que las negociaciones desarrolladas en las últimas 36 horas hubieran dado otro resultado, "pero en este caso no ha sido así", y ha reiterado su ofrecimiento de ayuda a la familia.
Numerosos vecinos de esta pequeña localidad situada a una veintena de kilómetros de la ciudad de Alicante han acudido a las inmediaciones del domicilio y no han podido ocultar su consternación por el final.