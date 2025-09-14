Álex Aragonés 14 SEP 2025 - 12:00h.

El agricultor de Girona destaca que "la gente es capaz de pagar más por el ocio que por la comida"

Un 'escape room' en un laberinto de 400 balas de paja, la "atracción" de un pueblo rural de Lleida: "Vienen de toda Cataluña"

Girona"Reinventarse o morir". Esta es la realidad que afrontan agricultores como Marc Pujol, quien decidió hace cuatros años sacar más rendimiento del maíz con un laberinto de tres hectáreas y media situado en el Baix Empordà (Girona).

"La gente es capaz de pagar más por el ocio que por la comida", explica a Informativos Telecinco el agricultor catalán sobre un atractivo turístico que le permite paliar la escasez de beneficios con la venta del maíz.

Este laberinto coge diferente forma cada verano y atrae a las familias para pasar un rato divertido los meses previos a la cosecha. "Hacemos una especie de escape room con pistas. El rendimiento del campo es muy pequeño", admite Marc, quien cada año junto a su padre organiza el trazado del laberinto y planea la siembra, acorde con los planos.

"Es difícil sobrevivir"

Para ello, los visitantes entran al laberinto en familia o grupos de hasta diez personas con su ropa más cómoda del armario, en un reto que acaba con una zona al aire libre para tomar un tentempié.

Para el público, el laberinto se convierte en una actividad diferente en pleno verano. "Lo vi por internet y me pareció una buena idea para pasar un rato con mis sobrinos. Somos de la zona, habíamos escuchado hablar de ello", explica una mujer.

Una opinión que comparte otra participante: "Cada vez los agricultores les cuesta más ganarse la vida haciendo su faena, por eso tienen que reinventarse y buscar alternativas para seguir adelante. Bienvenidas sean, nos ha gustado mucho".

El reto tiene una duración de una hora y se realiza durante agosto, mes en el que este agricultor catalán logra sacar un rédito de una forma diferente al cultivo del maíz: "Queremos que se nos tenga en cuenta a los que trabajamos en el sector agrario. Es difícil sobrevivir con esto".