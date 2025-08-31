Noelia Camacho 31 AGO 2025 - 15:39h.

Los incendios han provocado un tsunami económico en el campo dejando pérdidas que alcanzan los 600 millones de euros

Castilla y León amanece sin 'grandes incendios', aunque hay ocho fuegos activos y 17 en vías de ser extinguidos

Los incendios originados en diferentes zonas de España ha impedido que el mes de agosto sea tranquilo. De hecho, estos fuegos han provocado una auténtica tragedia para miles de personas que han visto arder su medio de vida. Las pérdidas al sector podrían superar los 600 millones de euros.

35.000 hectáreas agrícolas arrasadas, 3.000 explotaciones ganaderas afectadas y más de 120.000 animales muertos en granjas. Los incendios han provocado un tsunami económico en el campo dejando pérdidas que alcanzan los 600 millones de euros. Tras esas cifras negras están los agricultores y ganaderos de las zonas arrasadas por el fuego.

La tristeza de Silvia y Avelina, dos mujeres afectadas por las llamas

Silvia y su familia son algunos de los damnificados por las llamas que se han propagado por España durante todo el mes de agosto. Afortunadamente, ellos salvaron a sus 30 reses, pero la granja entera se quemó.

"Es un momento muy doloroso, porque todo lo que llevas luchando se queda en nada, en cenizas", confiesa Silvia a la vez que espera recibir ayudas por parte de las comunidades y del Gobierno para poder salir adelante.

30 años de negocio quemados en minutos. Otro ejemplo es el de Avelina, una mujer que ha sufrido la pérdida de 19.000 gallinas debido al fuego. Ella aún se encuentra en estado de shock: "Fue horrible y muy difícil de explicar. Creo que el que no lo vive no sabe lo que es. Te queda una tristeza horrible. Es toda una vida, aún no sé lo que voy a hacer".

Agricultores y ganaderos piden ayuda a todas las administraciones, incluida la UE

No obstante, los ganaderos y agricultores que peor lo van a pasar son todos aquellos que no tienen seguro. Carlos Lluc, corredor de seguros, explica que todos aquellos que no contaban con un seguro van a depender exclusivamente de las ayudas.

Alrededor del 60% de los afectados tienen pólizas. Agroseguro, la aseguradora del sector, asegura que es el peor año desde el 2020.

Hay que destacar que todos los daños no los cubre el seguro. Por eso, las organizaciones piden ayudas a todas las administraciones, incluida Europa. Agricultores y ganaderos creen que las secuelas de este terrible agosto durarán años.