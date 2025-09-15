El tour en sidecar de Joao, un turismo con sello local en Barcelona

Álex Aragonés 15 SEP 2025 - 00:00h.

BrightSide Tours echó a rodar hace 15 años: "Nos mantenemos en una escala pequeña, integrándonos sin conflicto en la ciudad"

BarcelonaRecorrer en sidecar Barcelona durante tres horas es mucho más que un simple tour para Joao Passos, un portugués que creó hace 15 años BrightSide Tours Barcelona tras replicar un servicio turístico que le llamó la atención en China. Sobre el vehículo de tres ruedas, un guía conduce a dos personas por los rincones de la capital catalana, apostando por un sello local que va más allá de los lugares emblemáticos que atraen la mirada de miles de turistas a diario.

"Hay lugares que se masifican y se vuelven un obstáculo para los ciudadanos. Nuestro trabajo es enseñar la ciudad sin causar malestar a la gente. Es una propuesta de turismo sostenible, de integrarnos en la vida de Barcelona con ese respeto. Visitamos barrios locales, no solo monumentos, explica Joao en una entrevista a Informativos Telecinco.

Este modelo les ha permitido "no tener problemas" al poner de su parte para afrontar el paradigma del turismo que vive Barcelona: "Los negocios siempre tienen una tentación de hacerlo muy grande. Nos mantenemos en una escala muy pequeña, de hacer un servicio muy personalizado, integrándonos de manera cooperativa y sin conflicto".

"Enseñamos a los turistas cómo integrarse y ser parte de la comunidad"

Esta experiencia permite a los turistas moverse por la ciudad de manera rápida con el sidecar, pero con la calma necesaria para conocer aquellos lugares más escondidos de la ciudad. "Enseñamos cómo integrarse y ser parte de la comunidad. Hacemos una experiencia de la ciudad más amplia e íntima", admite el fundador de BrightSide Tours Barcelona

Un tour que combina la pasión que tiene Joao por las motos con el gusto personal por la historia y arquitectura de Barcelona: "Desde el inicio siempre tuve una preocupación de ofrecer un producto de valor, que no fuera únicamente una vuelta en moto como tour guiado por la ciudad".

Desde entonces, el negocio se ha asentado como una propuesta más para conocer la ciudad de Barcelona desde el asfalto: "Nos movemos muy despacio, tienes a un guía que te explica y se para a menudo. Esto permite caminar o estar sentado de manera confortable en el vehículo".

El turista marca el paseo en sidecar

Cada tour es diferente. "Siempre empezamos con una pequeña charla con el cliente, entendiendo qué quieren ver, dónde les gusta ir, qué han visto ya y no quieren repetir. Es el mismo guía el que hace le una ruta medida", destaca Joao sobre una oferta en la que el gusto del turista marca el paseo en sidecar.

"Hay clientes que solo quieren estar fuero de los circuitos turísticos, en lugares auténticos. Otros buscan una combinación o solo saber de Antoni Gaudí, o la Guerra Civil. Tiene un poco esta misión de entender cuál es la inquietud de cada uno de los clientes que tenemos, porque son grupos privados, y pues servirle un tour que se ajusta mucho a esto, está muy bien", apuntan el fundador de un servicio donde los turistas aprenden durante tres horas sobre la vida más local de la capital catalana.