Redacción Cataluña 15 SEP 2025 - 11:13h.

El peatón a muerto a consecuencia de un choque del que todavía se están investigando las causas

Los dos ocupantes del vehículo han resultado heridos leves y han sido trasladados al hospital Josep Trueta de Girona

Compartir







BarcelonaUn peatón ha muerto esta madrugada tras ser atropellado por un coche en la AP-7 en Fogars de la Selva (Barcelona), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 00:34 horas sobre el siniestro el punto kilométrico 97 de la autopista AP-7, en el que ha muerto el peatón a consecuencia de un choque del que todavía se están investigando las causas.

Los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, resultaron heridos leves y los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) los han trasladado al hospital Josep Trueta de Girona.

103 víctimas mortales en las carreteras catalanas

A raíz del accidente, los Mossos d'Esquadra han activado diez patrullas, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y tres ambulancias y el servicio de apoyo psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

En cuanto a la afectación vial, Trànsit ha cortado la vía en sentido sur hasta las 03:33 horas, aunque se han realizado desvíos por la salida 10. Con esta víctima, son 103 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.