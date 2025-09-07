El autocar se ha salido de la vía y ha ido a parar a un talud

La mayoría de los pasajeros han salido sin ayuda del autocar

BarcelonaUn autocar en el que viajaban unos 70 turistas ha volcado y se ha salido de la carretera cuando circulaba por la autopista C-32 a la altura de Santa Susanna (Barcelona), aunque la mayoría de viajeros ha salido del vehículo por su propio pie, según los Bomberos de la Generalitat de Cataluña. Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informado de que ha atendido a 53 personas, entre ellos, dos graves.

El accidente, según fuentes del Servicio Catalán de Tráfico y de los Bomberos, ha tenido lugar pasadas las doce del mediodía en el kilómetro 127,7 de la citada C-32, autopista por la que solo se puede circular por un carril en sentido Barcelona debido a este siniestro.

La mayoría de pasajeros han salido sin ayuda

Los Bomberos han informado de que la mayoría de los pasajeros han salido sin ayuda del autocar, que se ha salido de la vía y ha ido a parar a un talud, en el que permanecen los turistas que viajaban en el mismo.

En el lugar del accidente trabajan este mediodía, además de efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, los efectivos de catorce dotaciones de los Bomberos, quienes están inspeccionando el interior del autocar para comprobar que no ha quedado nadie atrapado dentro.

Protección Civil, por su parte, ha puesto en prealerta el plan PROCICAT por ese accidente.

53 personas atendidas

Según del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 53 personas han sido atendidas. De estas, dos han resultado heridas graves y han sido trasladadas al hospital Germans Trias. Otra menos grave ha sido trasladada al hospital de Mataró. El resto son leves.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cinco ambulancias, un equipo conjunto del SEM – Bombers de Cataluña y se ha activado un segundo helicóptero medicalizado.

Además, han activado también apoyo psicológico del SEM en el Polideportivo La Pineda.