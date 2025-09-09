Redacción Cataluña 09 SEP 2025 - 11:23h.

La AP-7 en Tarragona en sentido Barcelona ha quedado cortada tras el accidente, que ha dejado tres afectados

TarragonaLa AP-7 en Tarragona en sentido norte hacia Barcelona está cortada este martes por la mañana a causa de un accidente entre una furgoneta y cuatro turismos implicados, después de que un camión perdiese las vigas de hierro que transportaba.

Los hechos han ocurrido sobre las 07:21 horas, en el punto kilométrico 242 de la AP-7 en Tarragona. Un accidente que ha dejado tres afectados, evacuados al Hospital Santa Tecla, y se han activado siete patrullas de los Mossos d'Esquadra, cinco dotaciones de Bomberos y tres ambulancias del SEM.

En cuanto a la afectación vial la vía se encuentra cortada la vía en sentido norte, con un desvío obligatorio por la salida 24 hacia A-7, mientras que en el sentido sur hay un carril cortado y 3-4 kilómetros de cola.

La A-7, vía alternativa, presenta paros en ambos sentidos de la marcha y también hay retenciones en la N-340. De momento, se está procediendo a la retirada de las vías para poder reabrir totalmente la circulación.

Sobre las tareas de retirada, hay dos grúas pluma están en el lugar del accidente y el Servicio Catalán de Tráfico estima que hasta pasadas unas cuatro horas no se podrán abrir uno o dos carriles en sentido norte, dependiendo de la situación y daños en la calzada.

Una vez abierto parcialmente la calzada en sentido norte, se podrá retirar el desvío total por la salida 34 hacia A-7 y los equipos de mantenimiento y conservación tendrán que sustituir y reparar toda la barrera dañada durante el resto del día.