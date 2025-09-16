Los acusados de la 'manada de Castelldefels', Barcelona, pactan penas inferiores a 9 años

Los 5 acusados de 'la manada de Castelldefels' han aceptado penas que oscilan entre los 8 años y 5 meses y los 3 años y 11 meses de prisión

Los acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra para pedir perdón a las víctimas

BarcelonaLos 5 acusados de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona), procesados por agredir sexualmente a 3 mujeres entre marzo y mayo de 2021 han aceptado penas que oscilan entre los 8 años y 5 meses y los 3 años y 11 meses de prisión.

Las partes han llegado a un acuerdo de conformidad este martes, cuando estaba previsto que comenzara el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los acusados han reconocido la autoría de los hechos

Los acusados han reconocido la autoría de los hechos que aparecen reflejados en el último escrito de acusación, que se pactó el pasado viernes, y que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de agresión sexual continuados de los que los acusaba la Fiscalía.

Los procesados, para los que el ministerio público pedía inicialmente penas que oscilaban entre los 28 y los 53 años (196 años en total) han sido condenados 'in voce' a 8 años y 3 meses de prisión; 8 años y 5 meses de prisión; 6 años; 3 años y 11 meses, y 6 años como autores, todos ellos, de un delito de pertenencia a grupo criminal para la comisión de delitos contra la indemnidad sexual y por delitos de agresión sexual con petentración en diferente grado de participación.

Los acusados, que han hecho uso de su derecho a la última palabra para pedir perdón a las víctimas, tendrán que indemnizar a cada una de ellas con 30.000 euros por los daños morales causados.