Redacción Cataluña 16 SEP 2025 - 10:30h.

El expresidente también ha iniciado una tesis doctoral sobre política industrial europea y compaginará sus estudios con la docencia

Aragonès destaca que de la política institucional "se debe poder y querer salir"

BarcelonaPere Aragonès ha renunciado al sueldo que la ley prevé para los expresidentes de la Generalitat de Cataluña durante los cuatro primeros años tras finalizar el mandato para iniciar "una nueva etapa al frente de la empresa familiar".

El expresidente catalán dejó el cargo hace 13 meses y asegura que de la política institucional "se debe poder y querer salir": "Lo he defendido siempre. Es fundamental saber cerrar bien las etapas para continuar siendo útil: ni aferrarse a los cargos, ni convertirlos meramente en un medio de subsistencia ni tampoco acabar reducido a una figura de vitrina",

Una renuncia que llega en busca de nuevos horizontes, por lo que empezará a trabajar en la empresa familiar. Un "reto profesional y personal", que es un negocio con el que nunca había tenido ninguna relación y que lo hace para comprometerse con la continuidad familiar de una empresa mediana que como tantas otras se deben preservar, según explica.

"Lo he tenido siempre claro. No quería ser ninguna cuota, ni entrar por ninguna puerta de detrás ni por ninguna puerta giratoria, fuera como fuese", ha destacado Aragonès, quien mantendrá se agenda como expresidente y también su compromiso político y su militancia.

Compaginará sus estudios con la docencia

En el ámbito académico, el expresidente ha iniciado una tesis doctoral sobre política industrial europea en la Universidad de Barcelona y que compaginará sus estudios con la docencia como profesor de asociado de Historia Económica en la UVic-UCC.

"Tengo 42 años y mucha energía. Siempre he entendido mi trayectoria política como un servicio público, asumiendo la responsabilidad que se necesitaba en cada momento. Me honra profundamente haber ejercido la presidencia de la Generalitat con toda la intensidad", sentencia.