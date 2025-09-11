La DIADA pincha en Barcelona: solo 28.000 manifestantes, la cifra más baja desde el procés

Agencia EFE 11 SEP 2025 - 19:29h.

Diada deslucida por la amenaza de lluvia, con la asistencia más baja desde la etapa del procés

La manifestación ha recorrido poco más de un kilómetro, hasta el monumento a Colón.

Unas 28.000 personas han participado en Barcelona este jueves en la manifestación independentista convocada por la ANC y otras entidades, según la Guardia Urbana, en una Diada deslucida por la amenaza de lluvia, con la asistencia más baja desde la etapa del procés, sin contar con los años de pandemia.

La manifestación independentista de Barcelona -que se ha desarrollado en paralelo a otras dos, convocadas en Girona, con unas 12.000 personas, y Tortosa (Tarragona)- ha arrancado a las 17.14 horas en Pla de Palau y ha recorrido poco más de un kilómetro, hasta el monumento a Colón.

Según la Guardia Urbana, en la manifestación de Barcelona han participado 28.000 personas, lo que supone la cifra más baja tras las multitudinarias marchas durante la etapa del procés, sin contar con la etapa de la pandemia.

De hecho, en 2024 año participaron en la manifestación independentista de la Diada 60.000 personas, según la Urbana -la ANC no dio cifras-, más del doble que este año y casi la mitad de las 115.000 que la policía local barcelonesa contabilizó en 2023.

En la manifestación de hoy, la cabecera estaba presidida por una pancarta con el lema "Más motivos que nunca. Independencia", sostenida entre otros por el presidente de la ANC, Lluís Llach, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

Un grupo de motoristas y una columna de tractores se han añadido al grueso de manifestantes en el inicio de la manifestación, en la que también se han podido ver carteles y símbolos con referencias a Palestina, los problemas de Rodalies o las obras de Sijena