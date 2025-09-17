Redacción Cataluña 17 SEP 2025 - 03:00h.

Los ciudadanos pueden denunciar de forma anónima habitaciones o pisos enteros que se alquilen sin licencia y por menos de 31 días

BarcelonaLa lucha contra el alquiler ilegal de habitaciones ha llevado a la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona a crear una iniciativa para que los ciudadanos denuncien de forma anónima habitaciones o pisos enteros que se alquilen por menos de 31 días y sin tener licencia.

La web 'Apartur Denuncia' pretende hacer frente a los alojamientos turísticos ilegales y el alquiler de habitaciones de manera fraudulenta a través de un procedimiento "completamente confidencial" para la ciudadanía.

"Si tiene sospecha de un alojamiento turístico fraudulento únicamente tiene que rellenar un formulario anónimo a través de la página web, facilitando la dirección postal del inmueble", ha explicado Apartur que, a partir de esta información, es quien procede a tramitar la denuncia frente al Ayuntamiento de Barcelona o el organismo competente.

Más de 10.000 órdenes de cierre desde 2016

“Gracias a la colaboración del sector con la Administración, en la última década se ha conseguido erradicar prácticamente la oferta de pisos turísticos ilegales en Barcelona”, afirma el presidente de la asociación, quien ha destacado dicho que la nueva iniciativa "nace para acabar con ellos de manera definitiva y para combatir la rápida proliferación del alquiler de habitaciones por periodos inferiores a 31 días de manera fraudulenta".

Desde hace más de diez años, los pisos de uso turístico de Barcelona están limitados con alrededor de 10.000 licencias inamovibles, que representan únicamente el 1% del parque residencial total de la ciudad. Un sector "ordenado y contributivo que ha ayudado a la administración a combatir las viviendas de uso turístico ilegales hasta la práctica eliminación", con más de 10.000 órdenes de cierre emitidas por el consistorio desde 2016.