El Gobierno exigirá a las plataformas eliminar 53.000 pisos turísticos ilegales para que pasen a ser alquileres "para la gente joven y las familias"

Las claves de la crisis de la vivienda en España: los jóvenes, la falta de mano de obra y el fenómeno europeo

Nuevo paso del Gobierno contra el negocio adulterado de los pisos turísticos. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que este lunes van a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas, "que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos", con el fin de que pasen a ser "alquileres constantes, permanentes, para la gente joven y las familias de este país".

En un mitin del partido socialista celebrado este domingo en Málaga, el presidente ha defendido que "eso es gobernar para la gente, que es lo que hace el PSOE cuando tiene el honor de liderar instituciones".

Además, Sánchez ha asegurado que están "desarrollando una nueva política de vivienda frente a la perspectiva, a la aproximación neoliberal que ha imperado en la política de vivienda durante estos últimos cuarenta y tantos años de democracia".

De este modo, ha argumentado que el PSOE, con él en el Gobierno, ha aprobado "por primera vez en los más de 40 años de la historia de la democracia, la Ley de Vivienda, que permite no solamente a los propietarios de viviendas sino también a las comunidades autónomas ejercer palancas para reducir el precio de la vivienda, para construir vivienda oficial y vivienda protegida para los jóvenes". "Eso es lo que estamos haciendo", ha subrayado.

Compromiso "prioritario" en materia de vivienda

Pedro Sánchez ha visitado este domingo en Málaga las obras de una promoción de 530 viviendas de alquiler asequible, que se están construyendo en el distrito TeatinosUniversidad. Las viviendas están cofinanciadas por el Gobierno de España, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se entregarán a finales de año.

Según ha indicado el Ejecutivo en una nota, el presidente mantiene un compromiso "prioritario" en materia de vivienda, como quinto pilar del estado de bienestar, y así lo demuestra la intensa acción que ha desarrollado en los últimos siete años.

Por ello, el Gobierno, además de aprobar la primera Ley de Vivienda de la democracia, ha multiplicado por ocho el presupuesto en política de vivienda. También se ha establecido un Índice de Precios de Referencia y, allí donde se aplica, se ha conseguido una reducción de precios del 5%.

Además, se han construido más de 80.000 viviendas de alquiler asequible y se han invertido 15.300 millones de euros del PRTR para la rehabilitación urbana, y, en el último año, la vivienda protegida ha aumentado un 62%.

Entre otras medidas, todas ellas con el objetivo de "garantizar el derecho a la vivienda", también se ha creado la plataforma contra el fraude de pisos turísticos; el bono de alquiler joven, que beneficia a 66.000 jóvenes, o el proyecto estratégico, el Perte de Vivienda, dotado con 1.300 millones de euros y destinado a "impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular para agilizar la construcción y reducir los costes", ha subrayado el Gobierno.

Asimismo, se han puesto en marcha avales del ICO con 50.000 beneficiarios, y se ha puesto fin a las llamadas 'golden visa', que permitían obtener el visado de residencia a quien invierte en vivienda en España.