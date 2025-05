Redacción Cataluña 22 MAY 2025 - 15:19h.

Barcelona ha multado hasta seis veces al edificio, aunque los afectados lamentan su efecto: "Cobran 2.800 euros al mes por cada piso"

El resto de inquilinos denuncian presiones de la propiedad para irse: "Nos presionan y acusan falsamente"

BarcelonaUn edificio de Barcelona ha levantado la polémica en el barrio de Gràcia por ofertar habitaciones en alquiler a precios de hasta 1.000 euros, en régimen de 'coliving' a pesar de haber sido multado hasta seis veces por el Ayuntamiento de la capital catalana tras varias inspecciones en el bloque ubicado en la calle de Sant Agustí .

Las multas interpuestas se deben a las obras ilegales del fondo propietario de las viviendas de un bloque, convertido en objeto de debate y que ha sido denunciado por el Sindicat de Llogateres: "Tras comprobar que las obras de renovación de los colivings no tenían licencia, el ayuntamiento solo ha impuesto una multa de 500 euros. Mientras tanto, Enter Coliving sigue cobrando 2.800 euros al mes por cada apartamento y se salta la ley de vivienda protegida del 30%".

Esta situación también ha afectado al resto de inquilinos de la finca. Es el caso de Odkhuu, que vive en el edificio desde hace 10 años y ahora está en prórroga de alquiler de un año porque la propiedad cometió un error de forma al comunicarle que no le renovaba. "Nos quieren echar de nuestras casas, nos presionan y acusan falsamente sobre incumplimiento de pago de recibos. Sufrimos acusaciones falsas por parte del bufete de abogados de la propiedad", explica a Informativos Telecinco.

Se ríen de la multa, y sacan por cada piso 2.700 euros mensual fácilmente

En su caso, Odkhuu paga 800 euros de alquiler mensual. "La finca me envía el recibo, pero el abogado me manda un burofax falso diciendo que no estoy pagando. Estoy afectado psicológicamente, es una lucha. No reconocen la ley e intentan echarnos a la calle", admite el vecino.

"Antes vivían tres familias con los niños. A una la echaron y las otras dos fue tan agotador la lucha que se fueron. Este fondo ha hecho una reforma mayor, pero sin licencia. Hemos denunciado, pero el ayuntamiento solo multa por 500 euros. Ellos alquilan una habitación desde 700 a 980 euros. Se ríen de la multa, y sacan por cada piso 2.700 euros mensual fácilmente", sentencia Odkhuu.

Reserva del 30% de viviendas de protección oficial

La primera teniente de alcalde y concejal de Gràcia, Laia Bonet, ha explicado que los servicios técnicos del distrito de Gràcia elaborarán un informe sobre la reserva del 30% de viviendas de protección oficial "para determinar si se aplica en este caso concreto".

Por contra, la concejal de los Comuns Lucía Martín ha acusado al gobierno municipal de "mirar hacia otro lado mientras los 'colivings' se expanden por la ciudad" y de no actuar hasta que los vecinos afectados y el Síndic de Barcelona le insistieron. También ha señalado que las multas "son insignificantes para este tipo de propietarios y que el caso del bloque Sant Agustí es tan solo la punta del iceberg".

La multa "no desincentiva" las operaciones

Enric Aragonés, portavoz Sindicat de Llogateres, ha destacado que el fondo compró "el edificio entero con inquilinos dentro y los ha ido expulsando para convertirlo en coliving" y "existe un vacío legal en el limite de precio al alquilar por habitaciones". Por ello, considera "llamativo" que la multa por las obras ilegales sea de "solo" 500 euros, por lo que "no desincentiva este tipo de operaciones"

"Los vecinos al ver la intención de la nueva propiedad se unieron y decidieron que no iban a marcharse. La empresa ha hecho caso omiso y sigue con su negocio. Los vecinos no se van a ir y van a plantar cara", añade el portavoz del sindicato sobre un bloque que "es ejemplo de una situación que se da en muchísimos casos" y reclaman contratos nuevos para que los vecinos puedan quedarse en sus casas: "Cada vez hay más bloques en lucha en Barcelona".

