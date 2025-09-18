Redacción Cataluña 18 SEP 2025 - 13:53h.

El hombre, con tres órdenes europeas de detención y entrega, se escondía en Cataluña al estar condenado a más de 30 años de prisión

El detenido habría dispuesto de una red de contactos desplegados en Barcelona para seguir con actividades ligadas al narcotráfico

Compartir







GironaLa Policía Nacional ha detenido en Girona a un fugitivo italiano condenado a más de 30 años de prisión, que era el líder del clan “Orlando-Polverino-Nuvoletta” de la camorra y le constaban tres órdenes europeas de detención y entrega por los delitos de tráfico de drogas a gran escala y pertenencia a organización criminal.

La investigación empezó el pasado mes de febrero cuando los agentes tuvieron conocimiento de que uno de los líderes del clan Orlando, huido de la justicia desde el pasado 6 de agosto de 2024 y vinculado al grupo mafioso Camorra, era buscado por las autoridades italianas y podía estar en España desarrollando sus actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala.

PUEDE INTERESARTE Subastan un Ferrari y un Mercedes de alta gama por 150 euros cada uno: intervenidos en operaciones de narcotráfico

El hombre estaba relacionado con los delitos de pertenencia a organización criminal y de tráfico de drogas, en concreto cocaína, hachís y marihuana, con el fin de comprar, transportar y vender las sustancias en territorio de Marano de Nápoles. Asimismo, el prófugo evitaba ser detectado por las fuerzas policiales usando diferentes medidas de seguridad como el uso de diversos dispositivos móviles con líneas telefónicas de Lituania y Reino Unido.

También tenía documentación falsa para él y su pareja, y alquilaba viviendas vacacionales en distintas zonas de Barcelona y Girona, donde solo pasaba unos días para inmediatamente después cambiar de lugar de residencia.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Barcelona un fugitivo de Italia que tenía pendiente una condena de 28 años de prisión

Red de familiares y amigos para seguir con la actividad

El líder del clan había dispuesto una red de contactos desplegados en Barcelona, donde familiares y amigos se encargaban de mantener la logística de transporte y distribución tanto de la droga, como de vehículos y domicilios, motivo por el que tuvieron que desplegarse múltiples dispositivos de vigilancia y seguimiento con líneas de investigación centradas principalmente en el entorno cercano del fugitivo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras ocho meses de investigación y un exhaustivo análisis de los datos obtenidos, la Policía centró la investigación en una de las posibles viviendas donde se encontraba oculto en una tranquila zona residencial de la provincia de Girona, por lo que realizaron vigilancia y seguimiento en los alrededores de su posible ubicación.

Gracias a ello, los agentes observaron a tres personas que abandonaban por primera vez el domicilio y accedían a un vehículo conducido por un hombre, momento en el que los agentes iniciaron un discreto seguimiento hasta que interceptaron el vehículo donde estaba el fugitivo huido de las autoridades italianas.