03 SEP 2025 - 12:05h.

El presunto autor estaba relacionado con la recepción de una partida de 500 gramos de metanfetaminas

Le constaban dos órdenes europeas de detención por tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, receptación, resistencia y evasión en custodia

BarcelonaLa Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo de la justicia italiana que tenía pendiente una condena de 28 años de prisión y le constaban dos órdenes europeas de Detención y Entrega por delitos de tenencia ilícita de armas, trafico de drogas, receptación, resistencia y evasión en custodia.

Tras la operación que permitió su arresto, llevada a cabo en Italia y en la que se le intervinieron 500 gramos de metanfetaminas y un arma de fuego, consiguió fugarse del lugar de custodia y llegar a España estableciéndose en el barcelonés barrio de Sants.

La investigación empezó el pasado mes de agosto cuando los agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la posible presencia en España del prófugo que, tras ser arrestado en Italia, habría escapado de las dependencias donde se encontraba detenido el pasado 10 de julio.

Documentación falsa

Las pesquisas de los agentes permitieron detectar que el fugitivo se habría asentado en Barcelona tras viajar hasta España país con documentación falsa. De este modo, las indagaciones de los investigadores permitieron ubicar al fugitivo en el barrio de Sants donde permanecía oculto y, tras ser identificado, se llevó a cabo su detención el pasado lunes.

Durante el registro de su domicilio se encontró un arma de fuego, munición y balanzas de precisión. Tras su arresto consiguió fugarse del lugar de custodia y llegar hasta España usando identidades falsas.