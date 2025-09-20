Logo de telecincotelecinco
Encuentran un cadáver en una maleta en Vilanova i la Geltrú, Barcelona: se ha detenido a una persona

Policías de la Guardia Urbana en una foto de archivoefe

  • Un trabajador municipal ha encontrado una maleta con un cadáver en su interior en la plaza del Anxaneta

  • El ayuntamiento ha emitido un comunicado donde confirma que una persona ha sido detenida

Vilanova i la GeltrúUn trabajador del servicio de limpieza municipal ha encontrado una maleta con un cadáver en su interior en la plaza del Anxaneta, en Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Según recogen medios locales como Crónica Global, tras el hallazgo el trabajador habría dado aviso inmediato a los servicios de Emergencias, que acudieron al lugar de los hechos y que han abierto una investigación. Se habría detenido a una persona, pero por el momento se desconocen más datos sobre lo ocurrido.

El comunicado del ayuntamiento: "

El ayuntamiento ha emitido un comunicado donde condenan los hechos y pide prudencia: "Ante el conocimiento de una nueva muerte violenta en pocos días en nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú quiere expresar la profunda condena de estos hechos.

Asimismo, quiere llamar a la máxima prudencia en las informaciones que se difunden sobre estos hechos excepcionales. La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova y la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que así siga siendo.

Agradecemos la labor de la Policía Local, que ha permitido detener a una persona, y también de los Mossos d'Esquadra, que están efectuando la investigación."

