Un trabajador municipal ha encontrado una maleta con un cadáver en su interior en la plaza del Anxaneta

El ayuntamiento ha emitido un comunicado donde confirma que una persona ha sido detenida

Vilanova i la GeltrúUn trabajador del servicio de limpieza municipal ha encontrado una maleta con un cadáver en su interior en la plaza del Anxaneta, en Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Según recogen medios locales como Crónica Global, tras el hallazgo el trabajador habría dado aviso inmediato a los servicios de Emergencias, que acudieron al lugar de los hechos y que han abierto una investigación. Se habría detenido a una persona, pero por el momento se desconocen más datos sobre lo ocurrido.

El comunicado del ayuntamiento: "

El ayuntamiento ha emitido un comunicado donde condenan los hechos y pide prudencia: "Ante el conocimiento de una nueva muerte violenta en pocos días en nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú quiere expresar la profunda condena de estos hechos.

Asimismo, quiere llamar a la máxima prudencia en las informaciones que se difunden sobre estos hechos excepcionales. La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova y la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que así siga siendo.

Agradecemos la labor de la Policía Local, que ha permitido detener a una persona, y también de los Mossos d'Esquadra, que están efectuando la investigación."