Encuentran flotando en el río Támesis, en Londres, el cadáver de un español

Según se ha podido conocer, el cadáver es de un hombre de 35 años de Málaga

LondresLa Policía de Reino Unido está investigando la muerte de un hombre malagueño en Londres. En concreto, el cadáver de este malagueño de 35 años ha aparecido flotando en el río Támesis.

Según ha informado el medio de comunicación 'Diario SUR', el cuerpo sin vida de este hombre fue hallado el pasado martes 16 de septiembre. Tras ser rescatado el cuerpo, las autoridades comprobaron que el hombre se encontraba sin vida.

Investigan las causas del fallecimiento de este malagueño

Por eso, desde Londres se ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer las causas de este fallecimiento.

"Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, aunque todo apunta a un ahogamiento", señalan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Desde 'Málaga Hoy' se ha podido conocer que el fallecido es un hombre de 35 años que estudió Bellas Artes y que se mudó a la capital de Reino Unido hace tan solo unos años donde trabajaba en un museo organizando exposiciones de arte.

Nada más identificar al cadáver, las autoridades de Londres dieron aviso a la familia del malagueño que se ha desplazado hasta la capital para realizar los trámites de repatriación del cuerpo sin vida.

No obstante, todo apunta a que el cuerpo sin vida de este malagueño tendrá que ser sometido a una análisis forense para determinar las causas de la muerte.

"El procedimiento habitual es que, de tratarse de una muerte violenta, la autopsia sea practicada por un equipo de forenses de la Audiencia Nacional, pero aún se desconocen las causas del óbito", destacan desde 'Málaga Hoy'. Por eso, la familia de este fallecido malagueño se encuentra a la espera de poder realizar la repatriación del cadáver desde Londres.