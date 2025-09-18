La víctima, identificada como Celeste Rivas, tenía 15 años y había sido reportada como desaparecida en abril de 2024

Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio y analizan cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el vehículo

Los restos humanos hallados en el maletero de un automóvil perteneciente al cantante D4vd corresponden a una adolescente latina desaparecida el año pasado, confirmaron este miércoles las autoridades locales.

La víctima fue identificada como Celeste Rivas, de 15 años, quien había sido reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024 en el condado de Riverside, limítrofe con Los Ángeles. La causa exacta de la muerte no ha sido revelada, pero la investigación avanza bajo la hipótesis de un posible homicidio.

Restos hallados tras un olor sospechoso

El médico forense señaló que la menor llevaba muerta en el interior del vehículo durante un período prolongado. Los restos se encontraron el 8 de septiembre, cuando empleados de un depósito de automóviles incautados avisaron a la Policía de Los Ángeles por un fuerte olor que emanaba del coche del artista, que en ese momento estaba de gira.

Vehículo incautado y concierto cancelado

El automóvil había sido retirado previamente por abandono, según las autoridades. D4vd tenía previsto ofrecer un concierto en Seattle (Washington) el mismo miércoles, pero la actuación fue suspendida tras conocerse la noticia.

Trayectoria del cantante

D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, ha colaborado con artistas como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage, y varias de sus canciones han logrado ingresar en las listas de éxitos de Billboard, consolidando su carrera en la escena musical internacional.