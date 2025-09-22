La Asociación Profesional de la Guardia Civil ha denunciado la "falta de higiene" en varias estancias en la provincia de Barcelona

La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) ha denunciado la "grave situación" de "falta de higiene" y las "deficientes" condiciones de limpieza en varias dependencias del instituto armado en la provincia de Barcelona.

En un comunicado, la Jucil detalla que ha presentado un escrito dirigido al teniente coronel jefe interino de la Comandancia de Barcelona para advertir sobre esta falta de higiene, una situación que, sostiene, se ha prolongado durante meses, lo que "representa un serio riesgo para la salud de los agentes" que trabajan en esas instalaciones.

Entre otras, denuncia la situación de las dependencias del Servicio Marítimo del Puerto de Barcelona, que creen que no reciben una limpieza "adecuada" desde junio, o el cuartel de Gavà (Barcelona), donde las labores de limpieza están suspendidas desde hace "varias semanas".

Solicitan una intervención urgente

Además, la asociación asegura que, si bien el servicio de limpieza se mantiene en otros cuarteles de Barcelona, no se está prestando "conforme a lo estipulado", con una "importante" reducción de horas de trabajo, hasta el punto que en algunos casos se ha reducido de diez horas semanales a tres.

"Esta falta de mantenimiento está generando condiciones insalubres que contravienen la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. La situación es preocupante, ya que pone en riesgo la salud de los agentes y sus condiciones laborales", advierte Jucil, que por este motivo ha solicitado una intervención urgente para corregir la situación.