La Guardia Civil recibe más de 3.000 denuncias en su sede electrónica en su primer mes funcionando

La Guardia Civil ha recibido 3.122 denuncias en el primer mes de funcionamiento del servicio de denuncia telemática, la mayoría en el ámbito penal, fundamentalmente por cargos fraudulentos con tarjeta bancaría (1.461), hurtos (481), daños (467), sustracción en interior de vehículo (83) y robo de vehículo (34).

En relación a los procedimientos administrativos, 567 han sido por pérdida o extravío de documentación y 29 por localización de documentación, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Facilitar la presentación de denuncias

Las propuestas de denuncias más numerosas han sido por cargos fraudulentos con tarjeta bancaría y otros medios de pago electrónico, ya que representan el 46,8% del total.

Entre ellas, destaca la presentada por una persona por importe de 93.708 euros y otra por un supuesto delito de estafa por inversión en Bitcoins por valor de 250.000 euros.

A raíz de la puesta en marcha de este servicio, el pasado 4 de julio, se ha conseguido además bloquear un total de 15.000 euros en distintas cuentas bancarias de presuntos autores de delitos de estafas informáticas.

Igualmente, gracias a la rápida gestión en la tramitación, por una denuncia en la que cargaron en la cuenta bancaria a una persona un importe de 733,79 euros por la adquisición de unos billetes de avión, se detuvo en el aeropuerto de Palma de Mallorca a la presunta autora cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino Madrid.

Además, se han recibido un total de 74 propuestas de denuncias de grandes superficies.

También figuran propuestas de denuncia tanto de españoles en el extranjero como de extranjeros pertenecientes a la UE, como es el caso de un portugués por unos supuestos cargos fraudulentos con tarjeta bancaría y otros medios de pago electrónico, localizados en España.

La implantación de la denuncia telemática permite formular denuncias sin necesidad de acudir a los puestos o cuarteles, iniciativa que se suma a otras como las Oficinas Móviles de Atención Ciudadana o el SIGO Movilidad con módulo de actuaciones in situ para patrullas.

¿Cómo funciona la Denuncia Telemática?

Se puede acceder a la Sede Electrónica de la Guardia Civil, bien de forma directa, o bien desde la web corporativa de Guardia Civil u otros medios de difusión que enlacen a la misma.

En esta primera fase, en la plataforma se pueden realizar cinco procedimientos penales –daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico- y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación-.

Para acceder a los formularios específicos, se deberá realizar a través del sistema Cl@ve. Una vez completado el formulario, la denuncia no resultará válida hasta ser revisada y confirmada formalmente a través de la Sede Electrónica.

Ampliación del sistema de cita previa

Por otro lado, se ha ampliado a todos los puestos de la Guardia Civil el sistema de cita previa, que permite reducir los tiempos de espera y agilizar los trámites.

No obstante hay casos para los que no está recomendado este servicio como son los delitos con violencia e intimidación, hechos relacionados con violencia de género, cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o si la víctima es menor de edad no emancipado o persona con discapacidad intelectual o psíquica.

Tampoco para delitos que se estén cometiendo o que se acaban de cometer; los que se han producido en inmuebles con escalo, fractura de ventanas, puertas, paredes, o cuando han requerido la actuación policial en el lugar de los hechos.

Las citas se pueden solicitar a través de Internet (https://www.guardiacivil.es) o bien por teléfono o presencialmente en su puesto de la Guardia Civil de referencia. También desde la App Cita Previa AGE