Redacción Cataluña Europa Press 22 SEP 2025 - 12:15h.

El campamento está ubicado en un área de "terrenos rústicos protegidos" a las afueras de la localidad catalana

Bienestar Social atiende posibles situaciones de vulnerabilidad y emergencia habitacional

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra tienen en marcha un operativo en Mataró (Barcelona) para desalojar un campamento ilegal en un área de "terrenos rústicos protegidos", de unas 15 hectáreas ocupadas.

Los agentes han empezado a realizar identificaciones de todos los ocupantes del campamento, ubicado a las afueras de la localidad catalana, donde hay unas 110 familias y 100 personas empadronadas, a la espera de tener un recuento definitivo, mientras que Bienestar Social atiende posibles situaciones de vulnerabilidad y emergencia habitacional.

En el operativo están desplegados agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de la policía catalana con tal de "garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la intervención, así como efectivos del cuerpo local.

El desalojo está ordenado por el Juzgado de Instrucción número 1 de lo contencioso de Barcelona a requerimiento del Ayuntamiento de Mataró a causa del riesgo "alto" de incendio y la investigación está bajo secreto de actuaciones.

Entradas y registros relacionadas con el caso

Paralelamente al desalojo, la policía catalana están llevando a cabo diversas entradas y registros en la ciudad barcelonesa, y según informan fuentes del cuerpo, ambas actuaciones están relacionadas. Concretamente, se trata del área central de delitos económicos de la división de investigación criminal (DIC) junto a la división de medio ambiente del cuerpo.