Detienen a cinco personas por intentar okupar una antigua escuela en el barrio de Sants de Barcelona

Archivo Mossos
Archivo MossosEuropa Press
BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas esta madrugada por intentar ocupar el edificio de una antigua escuela Nostra Senyora del Carme del barrio de Sants de Barcelona. Según detalla Sants 3 Ràdio, se trata de un edificio en la avenida Madrid número 214 de titularidad municipal y que se encuentra en desuso desde 2023, cuando el centro tuvo que cerrar por la falta de alumnos.

Delitos de daños, usurpación y atentado a la autoridad

La policía entró en el edificio y desalojó a las personas que había en su interior, un incidente que coincide con las fiestas de del barrio de Sants, que se celebran estos días. A cuatro de los arrestados se les acusa de un delito de daños y de usurpación, y a un quinto por un delito de atentado a la autoridad contra la Guardia Urbana.

En el operativo intervinieron 12 coches y ocho furgonetas de los Mossos, que desalojaron a las cinco personas. Por este motivo, desde la Fiesta Mayor Alternativa de Sants se ha convocado una manifestación para protestar contra estas detenciones este miércoles a las 19 horas en la plaza de Sants.

Desde la Organización Juvenil Socialista de Sants y Les Corts han señalado que la Guardia Urbana ha cargado y ha herido a varias personas, y también critican al Ayuntamiento por "ponerse en contra de las que defienden el derecho a la vivienda".

