23 SEP 2025 - 12:30h.

La mujer fue trasladada al Hospital de Sant Pau, donde finalmente ha fallecido

Se trata de la séptima víctima mortal en siniestro de tráfico en Barcelona en lo que va de año

BarcelonaUna mujer de 84 años ha muerto tras ser atropellada por un coche a la altura del número 385 de la Avenida Meridiana en Barcelona.

El accidente ocurrió este lunes a las 14:55 horas, cuando la peatón sufrió el percance y fue trasladada al Hospital de Sant Pau, donde finalmente ha fallecido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro, y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Séptima víctima mortal en accidente de tráfico en Barcelona

Se trata de la séptima víctima mortal en siniestro de tráfico en Barcelona en lo que va de año y el consistorio ha trasladado sus condolencias a la familia y amistades y "reafirma su compromiso para continuar trabajando para reducir a las víctimas en los siniestros de tráfico".