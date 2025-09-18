Redacción Cataluña 18 SEP 2025 - 14:59h.

La víctima, de 24 años, detuvo el vehículo en el arcén tras sufrir una avería y fue atropellado por el camión

Los investigadores hallaron en el lugar del siniestro restos del camión que permitieron determinar el vehículo y su conductor

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido al conductor de un camión por el atropello mortal a un joven y huir del lugar del siniestro en Tordera (Barcelona).

Los hechos ocurrieron el martes por la mañana en la N-II, a la altura de Tordera en sentido Maçanet (Girona), cuando la víctima de 24 años y vecino de Blanes (Girona) detuvo el vehículo en el arcén tras sufrir una avería y fue atropellado por el camión.

A raíz del siniestro, que obligó a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha, los Mossos d'Esquadra activaron cinco patrullas, mientras que los Bomberos de la Generalitat trasladaron tres dotaciones y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) una ambulancia y el helicóptero.

Restos del camión en el lugar del accidente

Paralelamente, los agentes de tráfico abrieron una investigación para identificar y localizar al presunto autor que había huido del lugar de los hechos y que el miércoles por la tarde fue detenido en Cornellà del Terri (Girona).

Los investigadores hallaron en el lugar del siniestro restos del camión que permitieron determinar de qué marca se trataba. Junto a las declaraciones de testigos, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y la estrecha colaboración con las Policías Locales de la zona permitieron identificar que se trataba de un camión de transporte de paja.

Los Mossos d'Esquadra desplegaron un operativo por distintos puntos del territorio, donde se suponía que podría estar el vehículo implicado. Así lograron dar con el paradero del conductor de camión, de 60 años, al que se le imputan los delitos de homicidio imprudente y abandono del sitio del accidente.