Redacción Cataluña 17 SEP 2025 - 12:51h.

El vehículo había salido de L’Hospitalet de Llobregat rumbo a Andorra cuando, de regreso, chocó contra una roca en Porté-Puymorens

El autocar accidentado tenía la ITV caducada y el conductor el certificado profesional caducado

Compartir







BarcelonaLa Generalitat de Cataluña ha multado con 138.000 euros a tres empresas vinculadas con el accidente de autobús mortal en Porté-Puymorens (Francia) del pasado mes de diciembre, en el que fallecieron tres personas y una treintena de viajeros resultaron heridos.

El autobús había salido de L’Hospitalet de Llobregat rumbo a Andorra cuando, ya de regreso, chocó contra una roca del lateral de la carretera en la localidad de Porté-Puymorens, en el departamento de los Pirineos Orientales, en Francia.

PUEDE INTERESARTE Investigan a un conductor que condujo de manera temeraria y obligó a parar a un autobús con niños en Palma

Según ha avanzado TV3, la empresa dueña del vehículo, Hispa Travi, y otras dos compañías, Hispatour e Hispabus, acumulaban más de 60 infracciones, cuyas multas ascienden hasta los 138.000 euros.

El autocar tenía la ITV caducada

Entre estas multas, destacan infracciones consideradas muy graves como la presunta cesión de autocares y conductores de forma ilegal, además de vulneraciones de la normativa sobre los tiempos de descanso a los que los chóferes están obligados

El autocar accidentado tenía la ITV caducada desde octubre 2023. Se trataba de un vehículo que estaba "obligado" a pasar una inspección técnica cada seis meses por prevención y el conductor del autocar del accidente tenía el certificado profesional caducado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las primeras investigaciones de la policía acreditaron que el conductor, a quien se le decretó prisión provisional, dio positivo en benzoilecgonina (BZE), el principal metabolito de la cocaína, lo que sugiere que el conductor había consumido cocaína en algún momento próximo al accidente.