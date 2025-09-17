Multa de 138.000 euros a tres empresas por el accidente mortal en Francia de un autocar que salió de L'Hospitalet
El vehículo había salido de L’Hospitalet de Llobregat rumbo a Andorra cuando, de regreso, chocó contra una roca en Porté-Puymorens
BarcelonaLa Generalitat de Cataluña ha multado con 138.000 euros a tres empresas vinculadas con el accidente de autobús mortal en Porté-Puymorens (Francia) del pasado mes de diciembre, en el que fallecieron tres personas y una treintena de viajeros resultaron heridos.
El autobús había salido de L’Hospitalet de Llobregat rumbo a Andorra cuando, ya de regreso, chocó contra una roca del lateral de la carretera en la localidad de Porté-Puymorens, en el departamento de los Pirineos Orientales, en Francia.
Según ha avanzado TV3, la empresa dueña del vehículo, Hispa Travi, y otras dos compañías, Hispatour e Hispabus, acumulaban más de 60 infracciones, cuyas multas ascienden hasta los 138.000 euros.
El autocar tenía la ITV caducada
Entre estas multas, destacan infracciones consideradas muy graves como la presunta cesión de autocares y conductores de forma ilegal, además de vulneraciones de la normativa sobre los tiempos de descanso a los que los chóferes están obligados
El autocar accidentado tenía la ITV caducada desde octubre 2023. Se trataba de un vehículo que estaba "obligado" a pasar una inspección técnica cada seis meses por prevención y el conductor del autocar del accidente tenía el certificado profesional caducado.
Las primeras investigaciones de la policía acreditaron que el conductor, a quien se le decretó prisión provisional, dio positivo en benzoilecgonina (BZE), el principal metabolito de la cocaína, lo que sugiere que el conductor había consumido cocaína en algún momento próximo al accidente.