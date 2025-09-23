Redacción Cataluña 23 SEP 2025 - 17:22h.

La oficina permite a los vecinos de cinco municipios de la Garrotxa evitar desplazarse hasta la comisaría del área básica policial

Los Mossos d'Esquadra tendrán una comisaría virtual en un plazo máximo de cinco años

Compartir







GironaLa comarca de la Garrotxa (Girona) lidera una prueba piloto de los Mossos d'Esquadra, que desde el pasado mes de julio cuenta con una oficina itinerante en cinco pueblos que permite a la ciudadanía realizar desde trámites sencillos a presentar denuncias, sin la necesidad de desplazarse hasta la comisaría de un área básica policial del cuerpo.

Dos agentes prestan servicio un día a la semana, de 09:00 14:00 horas en Santa Pau, Besalú, Sant Joan les Fonts, La Vall d’en Bas y Les Planes d’Hostoles, convirtiendo la oficina en un punto de proximidad y atención directa para los vecinos.

PUEDE INTERESARTE Descubren una gran plantación de marihuana en un bosque de Lleida: los tres detenidos dormían allí para vigilarla

Los ciudadanos pueden utilizar este servicio para presentar denuncias de hechos leves, sin investigación asociada, autorizaciones para la salida de menores en el extranjero, comunicación de pérdidas de documentación o asesoramiento y atención a consultas ciudadanas.

Un modelo policial "más accesible"

Un modelo de policía "más accesible", en el que los agentes asignados valoran cada caso, pudiendo dar respuesta inmediata o iniciando la diligencia, o en su caso, derivarlo a la comisaría de referencia.

Un servicio "cercano" para los habitantes de varios pueblos, que les permite realizar trámites sin la obligación de salir del municipio, a la vez que mejora la "posible congestión" de la comisaría del ABP de la Garrotxa, que" podrá ofrecer un mejor servicio tanto en los trámites sencillos como en los que los agentes de las Oficinas abiertas deriven, sin olvidarnos de las propias diligencias".