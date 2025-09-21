Redacción Cataluña 21 SEP 2025 - 19:11h.

El extenso cultivo estaba en una zona inaccesible por carretera en Tremp, en la comarca Pallars Jussà

Los agentes desmantelaron 4.500 plantas y hallaron un embalse que habían creado usando agua de un río

Compartir







LleidaUna gran plantación de marihuana fue descubierta y desmantelada en un bosque de Lleida, donde también tres hombres fueron detenidos. Dormían allí para vigilarla.

Según han detallado los Mossos d'Esquadra, el cultivo se encontraba en una zona remota de la comarca del Pallars Jussà. Ni siquiera era posible acceder por carretera, solo andando.

A finales del 2024 fue localizado el espacio deforestado en Tremp, cerca al Barranco de Escarlà, con signos evidentes de haberse utilizado para plantar la marihuana al aire libre.

Los agentes estuvieron monitorizando la posible reanudación de la actividad delincuencial allí y así ocurrió en abril de este 2025. Localizaron que varias personas accedían al lugar y después salían.

PUEDE INTERESARTE Desmantelan una plantación de marihuana enganchada a la red eléctrica que generaba un alto riesgo de incendio en Tordera

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Iban cargados con grandes volúmenes de material que normalmente se usa para la plantación de la especie vegetal. Aunque no fue hasta meses más tarde cuando los investigadores verificaron lo que hacían.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El 9 de septiembre, con la autorización judicial correspondiente, los Mossos acudieron al bosque a identificar y arrestar a tres varones de entre 27 y 43 años por delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Acampaban en tiendas y habían creado un embalse

Contabilizaron casi 4.500 plantas de entre uno y dos metros de altura, hiladas en cinco parcelas que ocupaban un terreno de 6.000 metros cuadrados. Su venta al por menor habría alcanzado tres millones de euros.

O los 800.000 euros en caso de vender la marihuana al por mayor. Durante la inspección, los agentes vieron que los cuidadores del cultivo pernoctaban en cuatro tiendas de campaña.

Incluso hallaron un embalse artificial que habían creado utilizando agua de un río próximo, ubicado a 800 metros de la zona. Mediante ese sistema regaban la plantación.

Para el control, vigilancia y cultivo disponían de distintas herramientas de jardinería y terminales de comunicación portátiles. Los arrestados, sin antecedentes, pasaron a disposición judicial el 11 de septiembre.