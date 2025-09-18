Una peluquería, la tapadera para traficar con drogas en el Raval

Redacción Cataluña 18 SEP 2025 - 16:23h.

Los Mossos d'Esquadra pillaron a tres personas embolsando cocaína tras realizar una entrada administrativa en el local

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres de entre 26 y 45 años por un delito contra la salud pública cometido desde una peluquería del barrio del Raval, que utilizaban presuntamente de tapadera para traficar con drogas.

La policía catalana llevó a cabo una entrada administrativa el pasado 12 de septiembre en el local, donde localizaron 50 gramos de cocaína, unos 400 gramos de hachís y más de 1.000 pastillas de benzodiazepina. También hallaron cuatro relojes, joyas, más de 6.500 euros, armas blancas, wsprays de pimienta, un arma simulada y varias botellas de óxido nitroso.

Uno de los relojes, pendientes de peritaje, podría estar valorado en unos 180.000 euros y algunos de los objetos intervenidos presentaban indicios de haber sido sustraídos mediante tirones.

A raíz de este hallazgo, los investigadores solicitaron dos entradas y pesquisas en dos domicilios del Eixample, que se hicieron efectivas el día 13, donde intervinieron otros 19 relojes, algunos de alta gama, 30.000 euros en metálico, cinco teléfonos móviles y otras joyas.

Los mossos pudieron comprobar que, pese a tener elementos que podrían hacer pensar que se alojaba una peluquería, no detectaron ningún tipo de actividad comercial de este tipo. En uno de los espacios del local, los agentes localizaron a tres personas que presuntamente estarían embolsando cocaína en pequeñas dosis.

Los detenidos, de los cuales dos acumulan 32 detenciones, pasaron a disposición judicial el pasado 14 de septiembre y la investigación sigue abierta encaminada a peritar los objetos, identificar si pueden provenir de otros delitos y devolverlos a sus legítimos propietarios.