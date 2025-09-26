El detenido, de 34 años, no cuenta con antecedentes policiales

BarcelonaUn hombre ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra en Barcelona tras supuestamente agredir sexualmente a una joven en plena calle del centro de la ciudad Condal.

Los hechos han ocurrido a las 06:40 horas de este viernes en L’Eixample de Barcelona, entre las calles Bailén y Casp.

El hombre de 34 años, detenido por una supuesta agresión sexual y un delito de lesiones, no cuenta con antecedentes policiales.

La víctima de la agresión, una joven mayor de edad, has sido trasladada a un centro hospitalario mientras hay una investigación abierta para aclarar el suceso.

Los mossos creen no existía relación entre el agresor y la víctima.