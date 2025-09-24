Redacción Euskadi 24 SEP 2025 - 11:13h.

Una trabajadora del club denunció el trato degradante, la explotación y el intento de agresión

Cuatro detenidos por obligar a prostituirse a 18 mujeres en Badalona

San SebastiánDetenido el responsable de un club de alterne en Guipúzcoa por explotación sexual e intento de agresión sexual. La denuncia de una trabajadora del club, ubicado en la localidad de Aduna, puso a la Ertzaintza sobre la pista. La mujer denunció al propietario del local por un presunto delito de explotación sexual y detalló que, incluso, intentó agredirla sexualmente.

Asimismo, la denunciante habló de un trato degradante e inducción al consumo de sustancias estupefacientes. El responsable del club, de 66 años, ha sido detenido como presunto autor de los delitos de prostitución e intento de agresión sexual.

Al parecer, este individuo exigía a las mujeres la realización de servicios durante horas seguidas, sin descanso y obligándolas a realizar trabajos en contra de su voluntad. Según la víctima, el trato en general hacia ellas era degradante y, en una ocasión, la intentó agredir sexualmente, pudiendo zafarse y escapar de la habitación. Incluso, según su versión, en el local se estaría facilitando sustancias estupefacientes tanto a los clientes como al personal que trabaja allí.

Meses de calvario

Tras meses soportando ese calvario, condicionada por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y por el miedo a las represalias, la mujer decidió poner fin al trato degradante que padecía, interponiendo una denuncia ante la Policía Vasca.

Los agentes encargados del caso, iniciaron las investigaciones tendentes a comprobar los hechos denunciados y, ayer por la mañana, procedieron a la detención del responsable del local, de 66 años, como presunto autor de los delitos de prostitución e intento de agresión sexual.