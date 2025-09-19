Una de las dos profesoras investigadas del colegio de Highlands, declara que la denuncia contra el excapellán por agresión sexual es "falsa"

La jueza retoma la causa contra el excapellán del colegio Highlands de Madrid investigado por presuntos abusos

Las dos profesoras investigadas en la causa por presuntas agresiones sexuales cometidas por el excapellán del colegio Highlands El Encinar de Madrid han afirmado, al igual que el exdirector del centro, que desconocían los hechos denunciados, y una de ellas ha afirmado que las acusaciones se basan en "una denuncia falsa".

La magistrada que investiga las presuntas agresiones sexuales cometidas por el capellán del colegio, Marcelino A.N., a al menos seis niñas de 6 y 8 años ha tomado declaración este viernes a las dos docentes investigadas en la causa, acusadas de no actuar a pesar de que algunas niñas aseguran que les avisaron de los abusos; y al exdirector, como testigo.

Una de las profesoras ha contestado a todas las partes pero la otra se ha negado a hacerlo a los letrados de las acusaciones porque sostiene que se trata de "una denuncia falsa", según han informado fuentes presentes en la declaración, que detallan que ambas docentes han asegurado que nadie les trasladó que pasara nada, ni quejas ni rumores.

Volverán a contratar al capellán

El exdirector del colegio Jesús María Delgado, quien dejó su puesto al conocerse las denuncias, ha justificado que se contratará al capellán, a pesar de las reticencias mostradas por varias familias porque había sido secretario de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo acusado de abusos sexuales, lo que había motivado que se le rechazase en otro colegio de la congregación de los Legionarios de Cristo, detallan las fuentes.

Al salir de los juzgados de Plaza de Castilla, el exreponsable del colegio ha destacado que le ha dicho a la jueza que "no tenía ningún conocimiento de los hechos, absolutamente ninguno", y que colaborará con la Justicia en todo lo que se le requiera. "Lamento muchísimo todo el dolor que esto ha causado y nos está causando", ha dicho a los periodistas.

El abogado Juan Ignacio Fúster-Fabra, cuyo despacho representa a tres de las familias personadas en la causa, ha explicado que las dos profesoras investigadas "han ido con su estrategia de defensa y han mantenido que ellas tenían un conocimiento escaso de estas cuestiones y que todo ha funcionado correctamente", en declaraciones con muchas "evasivas".

Sabían que hacía regalos a algunas niñas

Sobre el exdirector ha explicado que también ha contestado con evasivas a algunas preguntas, justificando el hecho de que se contratara al citado capellán en el colegio Highlands, tras ser rechazado por los padres en otro centro de la misma congregación, porque entiende que el investigado se fue del colegio "por otros motivos".

El exresponsable de Highlands El Encinar ha reconocido que sí sabía que el padre Marcelino hacía regalos a algunas niñas, aunque eso iba en contra de las normas, según el letrado. Tras las declaraciones de este viernes, fundamentales en la causa, por el momento no hay más señaladas, aunque quedan diligencias pendientes de practicar.

Las dos docentes investigadas y el exdirector han declarado tres meses después de que cuatro familias ratificaran en el juzgado los hechos denunciados: tanto cuatro menores como sus padres relataron las agresiones sexuales presuntamente cometidas por el que era capellán del centro, Marcelino A.N.. El sacerdote fue arrestado el pasado 6 de marzo tras una primera denuncia de una familia a la que posteriormente siguieron otras cinco. Luego el colegio ha ido informando a la Policía de que podía haber más casos.