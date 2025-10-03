Redacción Cataluña 03 OCT 2025 - 11:27h.

El hombre ofrecía pisos que no eran de su propiedad y desaparecía tras cobrar el contrato de arras

La Policía alerta de una nueva estafa que ofrece falsos alquileres de viviendas modificadas con IA

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre, de 42 años, por simular la venta o alquiler de viviendas okupadas en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona y estafar más de 200.000 euros a 20 víctimas.

El estafador, que tenía experiencia en el sector inmobiliario como gestor de la propiedad y vendedor de pisos, ofrecía domicilios que no eran de su propiedad, en régimen de alquiler o venta, a través de un portal inmobiliario con un precio por debajo del mercado actual. Un 'modus operandi' que le permitía tener muchos interesados por vivienda.

Tras el primer paso, el hombre hacía una primera elección de las víctimas, a las que informaba que había muchos interesados en la compra de la vivienda y que el primero que formalizara el pago del contrato de arras o de alquiler, se lo quedaba.

El engaño para simular la venta

Los inmuebles que ofrecía estaban ocupados ilegalmente y engañaba a los potenciales compradores sobre los ocupantes diciéndoles que eran inquilinos legales, que finalizaban contrato y que se marchaban pronto. Una estrategia en la que también optaba por comentar que los ocupas ilegales habían pactado con la propiedad abandonar la propiedad y liberar en breve la vivienda.

Para poder simular la venta de la vivienda, el estafador presentaba documentación falsa que acreditaba su supuesta propiedad del piso o persona designada formalmente para la venta y formalizaba contratos de arras con víctimas que, en muchos casos, adelantaban cantidades importantes de dinero.

Desaparición tras cobrar las arras

Una vez firmado el contrato, en un despacho que tenía alquilado a tal efecto, desaparecía sin dejar rastro, dejando a las víctimas sin piso y sin dinero. Asimismo, el hecho de que los inmuebles estuvieran ocupados por terceras personas, dificultaba la detección inmediata del fraude.

El detenido, que se benefició de esta estafa entre finales de 2024 y 2025, contaba con antecedentes por delitos similares y pasó a disposición judicial el domingo 28 de septiembre ante el juzgado de guardia de Hospitalet de Llobregat. De momento, la investigación sigue abierta y no se descartan más víctimas.