Investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango Isak Andic

Muerte de Isak Andic: el juez analizará los móviles del fundador de Mango y su hijo

Giro inesperado en la investigación judicial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Los Mossos d’ Esquadra estudian la hipótesis de un posible homicidio en el caso. El empresario estaba en la montaña de Montserrat junto a su hijo Jonathan Andic, la única persona que lo acompañaba cuando se precipitó al vacío.

Los agentes han observado ciertas incongruencias en las declaraciones de Jonathan Andic, según informa ‘El País’. El hijo del empresario está siendo investigado por el delito de homicidio en el marco de la causa que sigue bajo secreto de sumario.

La familia no ha querido hacer declaraciones

La familia del fundador de Mango no ha querido hacer declaraciones pero sí ha dejado claro su respeto hacia las diligencias que se han practicado. Así, han subrayado que están colaborando con las autoridades competentes para que este proceso pueda terminar lo antes posible.

La hipótesis de los Mossos que más fuerza tenía en un principio era la de una muerte accidental. El empresario más rico de Cataluña estaba haciendo una excursión a Collbató, en el macizo del Montserrat, con su hijo. Cuando regresaban, Isak se precipitó al vacío por un desnivel de más de 100 metros.

El testimonio del hijo, incongruente para los agentes

La jueza llegó a archivar la causa un mes después del trágico suceso. Pero las autoridades decidieron seguir la investigación por dos detalles: la muerte ocurrió en un lugar sin testigos y en un zona que no es peligrosa. Hasta ahora, las autoridades no han encontrado ninguna prueba que corrobore que no fuese un accidente. Pero sí se han encontrado con indicios que les hacen pensar que podría ser un homicidio.

El hijo del empresario describió los hechos de manera incongruente en comparación con los resultados de las autoridades sobre el terreno. Al parecer, también ha sido clave el testimonio de la pareja de Isak, Estefanía Knuth. La golfista profesional aseguró que había malas relaciones entre ellos.