Álex Aragonés 21 OCT 2025 - 11:10h.

La problemática se repite por segundo día consecutivo en el transporte público ferroviario

BarcelonaLas estaciones de Rodalies sufren este martes una incidencia técnica que ha dejado fuera de servicio la megafonía y los monitores de las estaciones de tren en Cataluña.

La incidencia se ha producido entre las 07:30 y las 08:00 horas y Rodalies recomienda a los pasajeros que consulten los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino y el servicio de cada tren.

Unos hechos que se repiten por segundo día consecutivo, después de que Rodalies informase de la misma problemática el lunes.

En este caso, la incidencia se produjo pasadas las 08:00 horas y los sistemas de información volvieron a estar operativos tres horas más tarde.