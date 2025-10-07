Álex Aragonés 07 OCT 2025 - 00:01h.

La primera fase de las obras cortará el tramo entre las estaciones de Montcada Bifurcació y La Garriga hasta marzo de 2026

La segunda fase se alagará hasta enero de 2027 y afectará al tramo entre las estaciones de Mollet Santa Rosa y La Garriga

BarcelonaEl servicio de Rodalies afronta desde este martes un macrocorte sin precedentes en Cataluña con el inicio de las obras en la línea R3, que tardarán hasta 16 meses para desdoblar la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona), por lo que han puesto en marcha un plan alternativo de transporte que prevé 43.000 plazas de autobús diarias.

La primera fase de las obras, que cortará el tramo entre las estaciones de Montcada Bifurcació y La Garriga, afecta a 20.000 usuarios diarios hasta el mes marzo de 2026. Un corte que obligará a los viajeros a utilizar el centro neurálgico de autobuses establecido en la estación de Barcelona-Fabra i Puig, desde donde pueden coger buses directos o con paradas hacia Centelles, Vic o La Garriga.

Este transporte alternativo tiene una frecuencia de entre 10 y 15 minutos, por lo que el tiempo de viaje del usuario se verá incrementado de 20 a 30 minutos respecto a lo que tardaban previamente. Los títulos de transporte de los servicios de Rodalies de Cataluña en el área metropolitana de Barcelona serán válidos para acceder al servicio alternativo por carretera, siempre que hayan sido previamente validados en la estación de origen.

Segunda fase: hasta enero de 2027

Una vez finalice la primera fase de las obras de duplicación de la vía entre Parets y La Garriga, que cuentan con una inversión de 140 millones de euros y coinciden con los trabajos para instalar un nuevo sistema de gestión de tráfico en la estación de Montcada, empezará la segunda fase que se alagará hasta enero de 2027.

Este proceso afectará al tramo entre las estaciones de Mollet Santa Rosa y La Garriga, que utilizan más de 10.000 usuarios diarios. En este caso, los viajeros también seguirán contando con los buses directos entre Barcelona y Centelles, Vic y La Garriga en ambos sentidos, y también habrá un bus entre Mollet Santa Rosa y Centelles.

17 kilómetros de duplicación de vía

La duplicación de vía prevista en la línea R3 abarca unos 17 kilómetros de la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà. Se trata de una gran demanda del territorio catalán, ya que hasta el momento solo puede circular un tren por este tramo al existir una única vía, lo que produce un cuello de botella cuando hay incidencias.

Esta obra se produce después de un primer corte en la misma línea entre octubre de 2023 y febrero de 2024 para desdoblar el tramo entre Mollet y Figaró (Barcelona), por lo que para esta ocasión han podido aprender de la operativa. Asimismo, se trata de un proyecto que se ha retrasado en numerosas ocasiones para no que coincida con otros grandes cortes que se han hecho en la red, como las obras en el túnel de Roda de Barà (Tarragona).

Servicio de 60 autobuses y refuerzo de personal

Durante las últimas semanas, el servicio de 60 auobuses previsto, que cuenta con un presupuesto de 56,4 millones de euros, ha hecho pruebas para calcular el tiempo de recorrido y estudiar el trayecto, por lo que Carmona aseguró que está todo listo para el martes.

Con motivo de todas estas obras, Renfe reforzará el personal de información y atención al cliente con 70 nuevos auxiliares y personal de seguridad en todas las estaciones afectadas, así como dispositivos específicos en cada punto de transbordo.