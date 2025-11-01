Álex Aragonés 01 NOV 2025 - 12:00h.

'Plantas Olvidadas', del colectivo Eixarcolant, transforma el territorio con alimentos hechos con frutos silvestres que dan vida a los bosques"

¿Cuánto tarda en regenerarse un terreno arrasado por los incendios y cómo se recuperan económicamente los vecinos afectados?

BarcelonaDar una nueva vida a los frutos "olvidados" es el proyecto que un colectivo catalán lleva a cabo para promover la gestión sostenible de los bosques a través de productos innovadores. La endrina, el escaramujo, la piña verde del pino, la bellota y la cereza del madroño son los auténticos protagonistas de unos productos que llegarán a 20 mercados de Cataluña.

"Transformamos el territorio con alimentos hechos con frutos silvestres que dan vida a los bosques", destacan los artífices de 'Plantas Olvidadas' en su página sobre una propuesta en la que cada producto servirá para "cuidar el territorio". Para ello, han creado un amplio catálogo con productos que van desde boloñesa de piñón a patatas 'chips' con escaramujo y kétchup de endrina.

Los impulsores de este proyecto ponen en valor las "plantas olvidadas" que "casi han desaparecido de nuestros platos", por lo que luchan para evitarlo: "Vivimos rodeados de bosques ricos en biodiversidad y sabor, pero a menudo olvidamos todo aquello que nos pueden ofrecer".

"Una invitación a redescubrir sabores olvidados"

A través de esta iniciativa, impulsada por el colectivo Eixarcolant, quieren recuperar este patrimonio a través de productos alimentarios innovadores, sostenibles y deliciosos: "Frutos silvestres que nacen de bosques gestionados de manera responsable y se transforman con la colaboración de obradores de todo el territorio".

Su catálogo es una muestra de este potencial de los ingredientes, donde cada producto es "el resultado de un proceso de investigación, creación y respeto por la naturaleza", aunque para ellos lo "más importante" es que supone "una invitación a redescubrir sabores olvidados y a construir, entre todas, un futuro más arraigado en la tierra".

Es el caso de la bellota: "Es una fuente ancestral de nutrientes. Con su gusto suave y ligeramente tostado, puede sustituir cereales en múltiples recetas. Los productos con bellota aportan sabor y sostenibilidad, y son un homenaje en los bosques mediterráneos". Lo mismo ocurre con el escaramujo, que destaca por sus propiedades nutricionales y su toque afrutado y ligeramente ácido: "Transforma cremas, galletas y pastas en experiencias nuevas y saludables".

30 productos en 20 tiendas de Cataluña

Para crear estos productos, los técnicos del proyecto han trabajado en 14 parcelas demostrativas de todo el territorio catalán donde se ha llevado a cabo una gestión forestal, orientada al aprovechamiento de estas plantas, mejorando el estado de conservación del hábitat e incrementando la resiliencia de la masa forestal.

En colaboración con obradores de todo el territorio se ha realizado un exhaustivo proceso de investigación y desarrollo para idear productos alimenticios a base de los frutos mencionados: "De estos se han seleccionado los 30 productos con mayor potencial para la generación de bioeconomía y se han producido 500 unidades que se comercializarán entre junio y noviembre en 20 tiendas de Cataluña".

Una propuesta, que tiene por objetivo desarrollar y promover los aprovechamientos alimentarios forestales para contribuir a la generación de economía rural y a la gestión sostenible de nuestros bosques, y que está impulsada por diferentes entidades de investigación y dinamización agroecológica, además de contar con el financiamiento de la Fundación Biodiversidad del Ministerio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Idear modelos de gestión forestal sostenibles

El proyecto nació en marzo del año pasado y contó con una inversión de más de dos millones de euros para llevar a cabo 'Plantas Olvidadas' desde una triple perspectiva: el fomento de la economía rural, la mejora de la biodiversidad forestal y el incremento de la resiliencia de los bosques frente a los riesgos del cambio climático.

En este último punto, el colectivo Eixarcolant pone en valor la necesidad de tomar medidas para mejorar la biodiversidad de los bosques y aumentar su resiliencia en el cambio climático: "Por eso necesario idear modelos de gestión forestal sostenibles y que presenten una rentabilidad mayor a la actual, para que sean implementados por los propietarios forestales o tengan su apoyo".

¿Qué es Eixarcolant?

Eixarcolant es un colectivo que trabaja para fomentar un modelo de producción, distribución, consumo de alimentos y desarrollo socioeconómico "más sostenible, ético y justo". Para ello, se centran en la recuperación de semillas de especias silvestres comestibles y las variedades agrícolas tradicionales.

"Somos la semilla. Trabajamos para recuperar miles de especies silvestres y variedades tradicionales que tenemos cerca y prácticamente han desaparecido. Podríamos cultivarlas, comercializarlas y consumirlas con toda normalidad. Somos una semilla imprescindible para transformar el modelo socioeconómico y pensar en un mejor futuro", culminan.