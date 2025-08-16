Hay bosques que tardan décadas y hasta más de 100 años en regenerarse después de ser arrasados por los incendios

El fuego ha arrasado ya 157.000 hectáreas en España, una cifra que supera al doble de la superficie quemada el año pasado. Siguen activos incendios en Ourense, Cáceres, Zamora y Asturias. La situación es muy complicada para miles de ciudadanos de cientos de pueblos que se han visto forzados a abandonar sus casas. ¿Cuánto tarda en recuperarse el terreno después de un incendio? Se estima que el suelo vuelve a ser fértil al cabo de uno a cinco años.

No obstante, depende del tipo de vegetación, de la meteorología y de la virulencia de las llamas. Hay bosques que tardan décadas y hasta más de 100 años en regenerarse. Hace tres años se desató un gran incendio en Aragón que afectó especialmente a los municipios de Moros y Ateca. Un equipo de 'Informativos Telecinco' ha visitado la zona para comprobar cómo va esa recuperación.

Los vecinos intentan rehacer sus vidas tras los incendios

En un trabajo precisamente de reforestación para la mejora del entorno se originó, presuntamente, el incendio. Una máquina, chispas y las llamas devoraron hasta 14.000 hectáreas, incluidas viviendas en el municipio zaragozano de Moros. El fuego llegó a las puertas de las casas de los vecinos. Tres años después, todavía se aprecian los daños en el monte.

De momento, está en marcha la repoblación de 200 hectáreas, un 1,5% de toda la extensión quemada. En ejecución, nuevas pistas forestales, abrevaderos y refugios para ganado y depósitos para medios de extinción y, próximamente, diques contra para evitar la erosión, crucial para recuperar el terreno. Todo ello se ha llevado a cabo gracias a medio millón en ayudas públicas que se suman a lo recaudado por los vecinos.

Con un panorama por delante complicado, los vecinos intentan continuar con sus vidas y con su día a día en la zona que fue devorada por las llamas hace tres años y donde las placas solares es lo poco a lo que se puede sacar ahora mismo rendimiento económico.

Algunas fincas han quedado completamente inutilizables y ya no se pueden dedicar a lo que se estaba dedicando antes de los incendios, como por ejemplo las viñas. Por eso, los vecinos de la zona intentan recuperarse e intentan salir adelante porque, como ellos mismos cuentan, "si te cruzas de brazos es peor". Más, en un caso que podría ser constitutivo de delito y judicializado por la vía penal, circunstancia que impide, de momento, acudir a la vía civil para reclamar los daños.