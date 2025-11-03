A las 10:00 de la mañana sonará un mensaje de alerta en cinco millones de dispositivos en Cataluña

El simulacro de alerta será en las zonas de Barcelona, el Maresme, el Llobregat o el Vallès

La Generalitat de Cataluña realizará hoy un gran simulacro de emergencias para comprobar que los sistemas de envío de alertas funcionan como deben. Sonarán a la misma vez unos cinco millones de teléfonos que emitirán un pitido y recibirán un mensaje, en concreto los que se encuentren en la zona de Barcelona, el Maresme, el Llobregat o el Vallès.

Será a las 10:00 de la mañana cuando se verá ese mensaje en las pantallas.

Permitirá transmitir algo de manera masiva en poco tiempo

El Departamento de Interior de la Generalitat ha calificado de muy útil este sistema que consiste en el envío de un mensaje y una alerta a todos los dispositivos que se encuentran en una zona determinada. De esta manera se permite comunicar algo de forma masiva y en muy poco tiempo. El simulacro de esta mañana va a servir para probar este sistema de cara a emergencias que representen un peligro real.