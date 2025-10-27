"Ni fue una comida de trabajo ni acudió directamente al Palau de la Generalitat", denuncia la oposición tras su última contradicción

Carlos Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a las 18:45 horas a un aparcamiento de El Ventorro

Compartir







A dos días del aniversario de la trágica DANA del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón sigue sin explicar dónde estuvo durante los 37 minutos en los que no hubo ni rastro del presidente valenciano. Él mismo quiso aclarar qué hizo al salir de la comida con la periodista Maribel Vilaplana aquel día, pero en la última versión que ha dado, a principios de este mes, se vuelve a contradecir.

“De la calle Bonaire se pasa a la calle de la Paz y de la calle de la Paz se pasa a la plaza de la Reina. De la plaza de la Reina se cruza la calle Miguelete. Luego se llega a la plaza de la Virgen, a la calle Caballeros… y luego se llega al Palau de la Generalitat”, dijo, literalmente. Pero en ese recorrido, sin embargo, Carlos Mazón olvidó una parada: al salir del restaurante del ‘Ventorro’, en la calle Bonaire, fue en dirección contraria al Palacio de la Generalitat para acompañar hasta ese parking a Vilaplana; un trayecto corto, de unos 15 minutos, pero eran las 18:45 y Mazón no llegó hasta una hora después. Es más, durante la mitad de ese tiempo ni siquiera usó su teléfono.

PUEDE INTERESARTE Rechazada la querella de Manos Limpias contra la jueza de la DANA: no ve prevaricación ni coacciones

El nuevo requerimiento de la jueza de la DANA: el listado de llamadas del presidente

Precisamente, en un nuevo requerimiento, la jueza que investiga lo ocurrido en la DANA ha solicitado a las Cortes Valencianas el listado de llamadas de Mazón.

Concretamente, la magistrada quiere saber con quién se comunicó el día de la tragedia y las horas a las que lo hizo. En ese sentido, relevantes son las llamadas que habría mantenido con la exconsejera de emergencias, Salomé Pradas. Además, también se considera preciso determinar los comentarios que pudiera haber hecho el presidente de la Generalitat Valenciana sobre la reunión en el Cecopi.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La oposición carga contra Carlos Mazón: “Ahora sabemos que es mentira”

Ante la situación y a punto de llegar al aniversario de la tragedia, desde la oposición, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha subrayado que las últimas informaciones sobre la comida del 'president' con la periodista Maribel Vilaplana revelan otra "mentira" del jefe del Consell, asegurando que todas las versiones dadas hasta ahora "caen como castillos de naipes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ni fue una comida de trabajo ni acudió directamente al Palau de la Generalitat", ha dicho este lunes en declaraciones a los medios al respecto de la información que apunta que, en la tarde de la DANA, Mazón acompañó a la periodista a un aparcamiento situado en la Glorieta tras dejar el restaurante El Ventorro; un desplazamiento no conocido hasta la fecha.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Ahora ya sabemos que no se fue directo, sino a acompañar a la periodista con la que compartió cuatro horas de comida". "¿Alguien se tira cuatro horas de comida el día de la peor tragedia de los valencianos en décadas?", ha preguntado.

"Ahora sabemos que es mentira, ahora sabemos que en El Ventorro llevaba traje y cuando entró en el Cecopi iba con un jersey amarillo. ¿Dónde estuvo en esa hora?" ha cuestionado Baldoví, que igualmente ha reprochado: "¿Las víctimas y sus familias se merecen que su 'president' aún no haya dicho dónde estuvo en la hora donde se pudo enviar la alerta?".

“El presidente no acudió Palau de la Generalitat, se fue a un aparcamiento y se cambió de ropa. ¿Dónde fue? ¿Fue a ducharse para espabilarse para poder llegar en unas mínimas condiciones al Centro de Emergencias?", ha insistido en cuestionar, exigiendo que de una vez “diga claramente dónde estaba en esa hora, que ni cogía el teléfono ni sabemos donde está”.