Redacción Cataluña 06 NOV 2025 - 12:23h.

El hombre ha sido arrestado como presunto autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar y otro de lesiones

Los hechos habrían ocurrido cuando el bebé estaba con su padre en el domicilio familiar

TarragonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de maltrato de menores en el ámbito del hogar y otro de lesiones a su bebé en El Vendrell (Tarragona).

Según ha avanzado 'RTV El Vendrell', los hechos habrían ocurrido a mediados de octubre, cuando el bebé estaba con su padre en el domicilio familiar de la localidad catalana y, tras la llegada de la madre, decidió llevarle al médico al encontrar al pequeño aturdido.

El bebé tuvo que ser trasladado al hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a los golpes recibidos, según relata el medio citado.

En libertad

Ante estos hechos, los Mossos d'Esquadra decidieron el pasado viernes 31 de octubre detener por maltrato de menores y lesiones en un caso que al hombre de 42 años, que quedó en libertad con cargos y sin fianza, según 'RTV El Vendrell',