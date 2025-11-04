Redacción Cataluña 04 NOV 2025 - 16:14h.

El animal murió tras sufrir múltiples traumatismos y su cuerpo fue hallado en un transportín arrojado a un estanque

El cuerpo permaneció en un camino, "cubierto únicamente con una manta isotérmica y un cordón policial"

GironaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por matar a su perra a golpes y lanzar el cuerpo en un transportín con cinta en un estanque en Sils (Girona).

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) denunció un mes antes el caso del animal, de tan solo tres años, en el que finalmente la policía catalana ha encontrado al autor de la muerte del perro de raza American Bully, quien sufrió múltiples traumatismos tras los golpes recibidos.

Este caso de maltrato animal ocurrió a principios de octubre, cuando la Policía Local de Maçanet de la Selva recibió un aviso y acudió al lugar, al tratarse de un municipio limítrofe. Allí, los agentes extrajeron el cuerpo del animal, que llevaba microchip.

Los hechos se derivaron a la Policía Local de Sils, a quien correspondía la competencia territorial para la investigación de la muerte de la perra, que fue hallada en el interior de un transportín que previamente había sido arrojado a un estanque.

"El cuerpo del animal no fue recogido hasta un día más tarde"

La investigación fue de nuevo derivada, esta vez a la la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d’Esquadra, cuerpo especializado en protección de la naturaleza. Pese a ello, FAADA denunció que el cuerpo del animal no fue recogido hasta un día más tarde, "permaneciendo en un camino cubierto únicamente con una manta isotérmica y un cordón policial".

La entidad condenó "la negligencia" en la actuación policial y anunció acciones legales al" no asegurar y custodiar debidamente las pruebas, podría haberse comprometido su correcta preservación, dificultando así la identificación de la persona responsable de este posible acto cruel y delictivo".

Acciones legales

La entidad afirmó que el transportín en el que estaba encerrado el animal y la cuerda con la que estaba atado continúaban en el lugar donde fue hallado: "Desde nuestra organización estamos realizando las gestiones pertinentes para preservar las pruebas y emprender las acciones legales oportunas para el esclarecimiento de los hechos".

También pidieron colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda resultar relevante para la investigación: "En especial, pedimos que cualquier persona que tenga conocimiento de alguien que haya tenido recientemente una perra de raza pitbull de color negro y cuya ausencia resulte sospechosa se ponga en contacto con FAADA".

Un proceso que ha finalizado con la detención en Santa Coloma de Farners (Girona) de la persona que golpeó a su perra hasta causarle la muerte y la lanzó al estanque, encerrada en un maletín.