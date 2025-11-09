Iván Sevilla 09 NOV 2025 - 15:34h.

El hallazgo de un paquete con drogas en la nevera de un apartamento del Eixample inició la investigación

Los hombres obtenían beneficio económico al traficar con tusi, éxtasis o cocaína, entre otras sustancias

Compartir







BarcelonaDos hombres han sido detenidos en Barcelona vinculados al fenómeno del 'chemsex', una peligrosa moda. Están acusados de vender drogas para esta práctica, después de encontrarse algunas en un piso turístico.

Así lo ha comunicado los Mossos d'Esquadra, que iniciaron la investigación en agosto del 2025 tras hallar un paquete con los estupefacientes en el interior de una nevera. Concretamente, dentro de un apartamento del barrio del Eixample, donde ya hubo otros dos arrestados por lo mismo.

PUEDE INTERESARTE Desmantelan dos narcopisos en Valencia que distribuían drogas para la práctica del 'chemsex'

Los agentes trataron de averiguar cuál era la procedencia de esas sustancias y lograron identificar al presunto responsable de ellas. Varios dispositivos de vigilancia permitieron dar con el presunto autor de su distribución.

Tusi, éxtasis o cocaína, entre las drogas

Estas drogas se consumen para mantener relaciones sexuales y los arrestados obtenían beneficios económicos con su venta. En una entrada y posterior registro a una vivienda, la policía catalana encontró diferentes cantidades y tipos de estupefacientes.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un comerciante por vender cocaína en su tienda de golosinas de Barcelona

Los varones de 40 y 32 años, a quienes se les imputa un presunto delito contra la salud pública, tenían en su poder 1,5 kilogramos de ketamina, más de 1 kilo de metanfetamina, más de 500 gramos de tusi, más de 300 de mefedrona, más de 200 de éxtasis y más de 90 de cocaína.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además de 18 litros de GBL y cuatro balanzas de precisión para el pesaje, junto a otros útiles para manipular y dosificar las sustancias. En efectivo, había 1.312 euros. Los implicados pasaron a disposición judicial el 7 de noviembre, dos días después del arresto.