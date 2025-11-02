Redacción Cataluña Europa Press 02 NOV 2025 - 18:49h.

El arrestado de 52 años y sin antecedentes regentaba el negocio en un punto cercano a tres colegios

Pequeñas bolsas con la droga estaban repartidas por los estantes del local, al alcance de cualquiera

BarcelonaUn comerciante fue detenido este 30 de octubre acusado de un delito de tráfico de drogas por vender cocaína en su tienda de golosinas que está ubicada en la ciudad de Barcelona.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el responsable del negocio tenía las dosis repartidas por el interior del local, al alcance de cualquiera que pudiese cogerlas.

El arrestado, de 52 años y sin antecedentes, regentaba el establecimiento de chucherías en el distrito de Horta-Guinardó. En una localización cercana a la de tres escuelas.

Aunque la policía catalana ha precisado que "vendía la cocaína a adultos y golosinas a niños", generaba "mucha inseguridad" en el barrio. Durante la inspección a las 16:45 horas, los agentes hallaron 10 bolsitas de la sustancia y 2.250 euros en efectivo.