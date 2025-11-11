Diez detenidos en un operativo policial contra 'narcopisos' de Barcelona

El operativo empezó cerca de las 12.00 horas del lunes en diversos puntos de los distritos del Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc de Barcelona

La investigación se inició en enero de este año y se pudo desarrollar gracias a la "colaboración ciudadana"

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a 10 personas durante el operativo policial que se llevó a cabo este lunes en diversos puntos de Barcelona, con el objetivo de desarticular 'narcopisos' y puntos de venta de drogas en la ciudad.

Según ha avanzado el 'Ara' y confirman fuentes conocedoras a Europa press, hasta la mañana de este martes se han efectuado estas detenciones, pero el caso está bajo el secreto de las actuaciones y no se ofrece más información.

El operativo empezó cerca de las 12.00 horas del lunes en diversos puntos de los distritos del Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc de Barcelona, donde se realizaron entradas y registros en 10 puntos de venta activos, así como en 3 domicilios y 2 locales.

La investigación se inició en enero de este año y se pudo desarrollar gracias a la "colaboración ciudadana", que ayudó a informar sobre los movimientos de estos 'narcopisos' y de las personas que consumen en ellos.

En total, llegaron a participar más de 200 agentes del Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la Unidad 'Guilles' (Grupo regional de motos), así como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC).