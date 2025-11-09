Redacción Andalucía 09 NOV 2025 - 17:38h.

En la operación policial, se han incautado 700 kilos de hachís y han recuperado dos vehículos que constaban como sustraídos

Buscan a los narcotraficantes que han disparado y herido de gravedad a un policía nacional en Isla Mayor, Sevilla

SevillaEl agente de la Policía Nacional herido durante una operación contra el narcotráfico en Isla Mayor, Sevilla, se encuentra grave. El policía fue disparado con un arma de guerra que logró traspasar el vehículo en el que iba y el chaleco antibalas, según informa Nerea Navarro en el vídeo.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para la identificación y detención de los autores materiales de los hechos que se produjeron junto a una nave, que funcionaba como una guardería de droga.

En la operación policial, se han incautado 700 kilos de hachís y han recuperado dos vehículos que constaban como sustraídos.

Le dispararon con un arma de guerra

En cuanto al agente herido, perteneciente al Greco Tartesos (encargado de controlar el narcotráfico en la zona de Huelva, Sevilla y Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera), sufre heridas en abdomen y pierna, según ha concretado la Unión Federal de Policía.

El mismo sábado fue intervenido y van a tener que volver a operarle. Su estado es de gravedad y se encuentra en la UCI, según informa Nerea Navarro.

Los delincuentes le dispararon con AK-47, un arma de guerra, por lo que los tiros atravesaron el vehículo y el chaleco antibalas, añade la periodista.

La Unión Federal de Policía insiste en denunciar que los narcos conducían conducían furgonetas cargadas de droga "escoltadas por pistoleros muy bien armados" y se dirigían a la “guardería”.

Cuando estos detectaron la presencia de la Policía, les dispararon al grito de "a por los perros".

Denuncian falta de medios

“Defienden su mercancía y disparan, les importa muy poco el principio de autoridad. Somos un blanco fácil, sin medios para este tipo de enfrentamientos armados y desprotegidos judicialmente”, han denunciado, exigiendo “medidas judiciales y policiales de forma urgente”.

De la misma manera, el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha lamentado que los policías “actúan desprotegidos” y han exigido la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que han señalado como “máximo responsable de este fracaso”.

Jupol ha lamentado la “falta de medios, planificación y compromiso real con la lucha contra el narcotráfico y han reclamado de forma urgente un endurecimiento legislativo frente a los delitos vinculados al narcotráfico, más medios humanos y materiales para la Policía Nacional y la Guardia Civil, la declaración como Zona de Especial Singularidad de todas las áreas afectadas por el narcotráfico, especialmente en Andalucía y una jubilación digna para los agentes del régimen de clases pasivas.