Álex Aragonés 12 NOV 2025 - 02:00h.

La iniciativa surge en un momento en el que muchas familias intentan retrasar el uso de los dispositivos móviles a los niños

Elsa Punset advierte a los padres sobre el uso del móvil en edades tempranas: "Es como si les diésemos tabaco a los 8 años"

Compartir







GironaEl Ayuntamiento de Girona ha puesto en marcha un servicio para facilitar que los niños y los jóvenes sin teléfono móvil puedan llamar a sus familiares desde los equipamientos municipales en caso de necesidad.

Bajo el lema "Llama a casa", el consistorio de la localidad catalana ha creado el servicio para dar respuesta a una necesidad cada vez más presente, por lo que ofrecen el servicio de llamadas a los menores que no dispongan de un teléfono para comunicarse con sus seres queridos.

"El objetivo es garantizar que todos los niños de Girona sepan que las bibliotecas, centros cívicos, pabellones y otros equipamientos deportivos y culturales son espacios amigos, abiertos y dispuestos a echarles una mano", ha explicado el Ayuntamiento de Girona.

"No disponen de una opción fácil"

Esta iniciativa surge en un momento en el que muchas familias intentan retrasar el uso de los dispositivos móviles a los niños, que se desplazan solos hasta escuelas o institutos donde el uso de los teléfonos está restringido. "Con la desaparición de las antiguas cabinas telefónicas, estos niños a menudo no disponen de una opción fácil para ello", añaden.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Girona buscan impulsar que los equipamientos municipales puedan cubrir esta necesidad concreta favoreciendo, al mismo tiempo, la autonomía de los niños y niñas y dando tranquilidad a las familias.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Es una medida sencilla, pero muy significativa que refuerza el vínculo de la ciudadanía con los servicios municipales. Como ciudad educadora y ciudad amiga ofrecemos espacios seguros, accesibles y con recursos adaptados. Este servicio es un paso más para construir una ciudad que cuida, acompaña y pone a las personas en el centro,, ha subrayado la concejala de Educación de Girona, Queralt Vila Vergés.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El primer móvil con 12 años

La mayoría de los niños españoles pasa cuatro horas diarias con pantallas fuera de las aulas y tiene su primer móvil con doce años, una edad que solo el 22 % de los padres considera adecuada. La mitad de los progenitores declaran arrepentirse de esta decisión.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Son conclusiones de un informe de la herramienta de control parental Qustodio presentado con datos de 2024 de 400.000 familias con hijos entre 4 y 18 años en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

La edad de acceso a móvil y horas de uso de pantallas es similar en España y a nivel global, pero los menores españoles son los que más tiempo pasan en redes sociales: su uso aumenta casi un6 % a nivel global y un 13 % al nacional, hasta los 67 minutos al día.

Los padres acusan falta de información

A los doce años comienza la educación secundaria obligatoria, y los padres declaran sentir una "falta de apoyo" para tomar decisiones informadas, teniendo en cuenta que la mayoría de los amigos tendrán teléfono a esa edad, y es un también modo de tenerles controlados fuera de casa.

Se trata de un tema en el que hay poco consenso entre las familias: mientras una de cada diez defiende que no deberían tener móvil hasta los 16, un número similar considera que con 11 años ya tienen un nivel de madurez suficiente para tener móvil propio, y crece el porcentaje de niños de 10 años con este aparato.