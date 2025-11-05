Elsa Punset: "Hemos sacrificado a una generación con una tecnología quee no controlábamos, que no está legislada"

Elsa Punset ha puesto el broche final a la primera edición de 'Cangrejos Albinos', un espacio conducido por la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco y creado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CATC) en colaboración con Mediaset España y que se puede disfrutar en la plataforma Mediaset Infinity. La filósofa y divulgadora ha hablado sobre la salud mental y ha alertado de los riesgos de las redes sociales, especialmente en los jóvenes que han nacido con ellas sin ningún tipo de control.

"Esta generación, que tiene tantos problemas de salud mental, ha sido conejillos de indias de algo que desconocíamos: el impacto que los móviles tenían sobre ellos". Es el duro alegato y re"conocimiento de Elsa Punset sobre una revolución tecnológica que ha llegado hasta los más pequeños, a los que siempre les acompaña un móvil.

Un tsunami tecnológico que "no hemos controlado"

"Solo se ha empezado a estudiar el impacto de los móviles en nuestros hijos ahora, Jonathan Haidt ha presentado los resultados de su estudio hace tres años". Este hecho supone, para una de de las grandes referentes de la inteligencia emocional en el mundo, que a toda esta generación "les hemos dejado abandonados, con una tecnología que no controlábamos, que no está legislada -ahora estamos empezando a legislar, se está hablando de no móviles hasta los 16 años-, pero hay una generación sacrificada. Niños de 8 años que miran pornografía, a los 14 años la consumen habitualmente, violencia para las chicas ha sido terrible, lo que reciben, lo que leen. Los padres no son ni conscientes de lo que reciben sus hijos en redes sociales".

Con lo cual "ha habido una dejación de funciones, ¿lo hemos hecho aposta? No. Ha ido demasiado deprisa, han sido unos cambios de usos y ha habido un tsunami tecnológico que no hemos controlado".

Pese a todo, Punset señala un punto fundamental que tenemos que tener claro en la protectora, paradójicamente, sociedad actual: "El papel de los padres no es caerles simpáticos a nuestros hijos, sino que es protegerlos. No hay que tener ningún tipo de represión a la hora de hacer lo que pensáis. Es difícil porque esta sociedad ha perdido la cabeza en esta generación pero un día lo mirarán y dirán que cuando empezaban las redes sociales les dejábamos solos, es como si les dieras tabaco con ocho años". Ahora se empieza a dar marcha atrás, de inicio ya en los centros educativos.

Broche final a la primera temporada de 'Cangrejos Albinos'

Antes que Elsa Punset, han por el programa de ‘Cangrejos Albinos’ la nadadora Gemma Mengual, el chef Ángel León y el periodista Iñaki Gabilondo. Todas estas charlas se pueden disfrutar en la plataforma Mediaset Infinity.

El nombre 'Cangrejos Albinos' surge de los pequeños crustáceos ciegos y albinos que habitan en Jameos del Agua y es gracias a esa inspiración con la que nació la apuesta de charlar con grandes figuras del pensamiento, el arte, la ciencia y la cultura contemporánea.