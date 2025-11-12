Utilizó un revólver para efectuar varios disparos contra el menor, uno de los cuales penetró en su cabeza y le causó la muerte

Un jurado popular ha declarado este miércoles culpable de homicidio, con el agravante de superioridad, al hombre acusado de matar a tiros a un menor de 15 años en el municipio de Sant Hipòlit de Voltregà, en la comarca barcelonesa de Osona, ya hace más de dos años, en mayo de 2023.

En su veredicto del jurado, tras el juicio en la Audiencia de Barcelona que arrancó el pasado 3 de noviembre, han declarado este miércoles al acusado, por mayoría, culpable de homicidio y, culpable de tenencia ilícita de armas y de municiones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Fiscalía solicita una pena de 18 años para el acusado al considerar que actuó “con intención de matar”

Los hechos ocurrieron hacia las 05:00 horas del 1 de mayo de 2023 frente al número 9 de la calle Sant Martí de Sant Hipòlit de Voltregà, donde vivía el acusado, que utilizó un revólver para efectuar varios disparos contra el menor, uno de los cuales penetró en su cabeza y le causó la muerte, después de que los vecinos oyeran una fuerte discusión en la calle.

El hombre, que actualmente tiene 44 años, se dio a la fuga y no fue detenido por los Mossos d'Esquadra hasta las 13:00 horas de ese mismo día en una zona boscosa junto a la C-17, en el municipio de Les Masies de Voltregà. En el momento de su detención, el hombre iba desarmado, aunque los Mossos localizaron posteriormente en su casa un arsenal, con una pistola de airsoft, un fusil de airsoft y dos carabinas de aire comprimido, que no estaban registradas.